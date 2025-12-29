RTÜK'ten Yalova'daki DEAŞ operasyonuna yayın uyarısı: İdari yaptırım uygulanır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonla ilgili yapılan yayınların soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiğini belirterek medya kuruluşlarını uyardı. Açıklamada, olay ve soruşturma dosyasına ilişkin her türlü haber, röportaj, görüntü ve paylaşımın yapılmaması, mevcut içeriklerin ise derhal yayından kaldırılması gerektiği vurgulandı. Yayın yasağının, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi, kamu düzeni ve toplum güvenliğinin korunması ile güvenlik güçlerinin görevlerini etkin ve güvenli biçimde yerine getirebilmesi amacıyla alındığı ifade edildi. RTÜK, yasağa aykırı yayınlar hakkında 6112 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırımların gecikmeksizin uygulanacağını bildirdi.
RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, eylem hazırlığında bulunduğu değerlendirilen DEAŞ terör örgütü üyelerine yapılan operasyonla ilgili sesli, yazılı ve görsel basında yapılan yayınların, soruşturmanın gizliliğini ihlal eder nitelikte olduğu belirtildi.
"Karar bağlayıcı nitelikte"
Bu kapsamda, söz konusu olayla ve soruşturma dosyasına ilişkin her türlü haber, röportaj, görüntü, paylaşım ve benzeri yayınların yapılmaması, mevcut içeriklerin ise derhal yayından kaldırılmasına karar verildiği anımsatılan açıklamada, yayın yasağının, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi, kamu düzeni ve toplum güvenliğinin korunması, güvenlik güçlerinin görevlerini etkin ve güvenli biçimde yerine getirebilmesi amacıyla alındığı ve bağlayıcı nitelikte olduğu vurgulandı.
Aykırı yayınlara idari yaptırım
"Bu kapsamda, olay yerinden yayın yapılması, operasyonun seyri, güvenlik güçlerinin konuşlanma ve müdahale yöntemleri ve soruşturma sürecini etkileyebilecek her türlü görüntü, ses ve bilginin, resmi makamlar dışında herhangi bir kaynakla yayımlanması açıkça yasaktır. Yayın yasağına aykırı yayınların tespit edilmesi halinde, 6112 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Üst Kurulumuz tarafından idari yaptırım uygulanacağı, ihlal fiillerinin ayrıca değerlendirilerek müeyyide süreçleri gecikmeksizin uygulanacaktır."