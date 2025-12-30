Mehmet Akif Ersoy’dan etkin pişmanlıktan faydalanma talebi: Adliyeye getirildi

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, ek ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Ersoy'un etkin pişmanlıktan faydalanmayı talep ettiği ve ifade işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.
'Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklu bulunduğu cezaevinden ek ifade vermek üzere adliyeye getirildi. Ersoy, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek savcılığa talepte bulundu. Bu talebe ilişkin savcılık değerlendirmesinin beklendiği öğrenildi.
Ersoy’un ifadesinin alınmasına devam ediliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ‘Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak’, ‘Kabul etmek veya Bulundurmak’ ya da ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından görevinden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.