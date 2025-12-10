Yeni Şafak
Gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Habertürk Genel Yayın Yöneymeni Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi, dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Ersoy ve diğer şüpheliler bugün sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.


