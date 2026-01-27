TOKİ Gaziantep kura çekilişi ne zaman yapılacak, duyuru geldi mi 2026? 500 bin konut Gaziantep kura çekim tarihi belli oldu mu?

TOKİ GAZİANTEP 13 BİN 890 KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Gaziantep'te 13 bin 890 konut inşa edilecek. Kura çekiliş tarihi ise Gaziantep için henüz belli olmadı. Bu haftanın son kura çekilişi 18 Ocak Pazar günü Erzincan için gerçekleştirilecek. Yeni haftanın kura takvimi ise TOKİ tarafından yarın duyurulacak.