Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB Şubat 2026 celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 1-2-3. grup sevk günleri

MSB’nin 2026 celp ve sevk takvimiyle birlikte gözler şubat celbine çevrildi. Yedek subay, yedek astsubay ve er adayları, “Askerlik yerleri açıklandı mı?” sorusuna yanıt ararken sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden duyurulacağı tarih netleşti. Peki MSB şubat 2026 celbi askerlik yerleri hangi gün açıklanacak, sonuçlar saat kaçta erişime açılacak ve sevk belgesi ne zaman alınacak? İşte tüm detaylar ve sorgulama ekranı…
2026 Şubat celbi için askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları merakla beklenirken Milli Savunma Bakanlığı takvimi netleştirdi. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü’ne göre yedek subay, yedek astsubay ve er adaylarının seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Sevk belgesi ise gruplara göre farklı tarihlerde alınabilecek.
MSB sınıflandırma sonuçları 29 ocak’ta erişime açılacak
MSB takvimine göre seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde duyurulacak. Böylece 2026 Şubat celbi kapsamında askerlik yerleri de yükümlülerin sorgulamasına açılmış olacak. Sınıflandırması yapılan yükümlüler, aynı celp döneminde yeniden sınıflandırmaya tabi tutulmayacak.
Bakaya kalan yedek subay/astsubay adayları er statüsünde sevk edilecek
Daha önce sınıflandırma dönemlerinde yedek subay ya da yedek astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretler dışında bakaya kalanlar, er statüsünde askere sevk edilecek.
2026 şubat celbi sevk tarihleri açıklandı
MSB’nin duyurduğu takvime göre yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şöyle:
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 05 Şubat 2026
Er (2’nci Grup): 05 Mart 2026
Er (3’üncü Grup): 02 Nisan 2026
Sevk belgesi e-devlet ve askerlik şubesinden alınabilecek
Yükümlüler sevk belgesini; 1’inci grupta sevke tabi olanlar için sınıflandırma sonuçlarının ilanından itibaren, 2 ve 3’üncü grupta olanlar için ise sevk tarihlerinden 10 gün önce e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden alabilecek.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adres ile eğitim birliği arasındaki mesafe esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödemesi yapılacak. Yükümlüler bu ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden ya da PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecek. Sevk belgesini almayanlar veya sevk edildiği birliklere katılmayanlar hakkında bakaya işlemi uygulanacak.
Askerlik yerleri e-devlet üzerinden nasıl sorgulanır?
2026 Şubat celbi askerlik yerleri öğrenmek isteyen yükümlüler, e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı’nın “Askerliğim” hizmeti üzerinden sorgulama yapabilecek.
E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA