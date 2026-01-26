Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB Şubat 2026 celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 1-2-3. grup sevk günleri

Sevk belgesi e-devlet ve askerlik şubesinden alınabilecek

Yükümlüler sevk belgesini; 1’inci grupta sevke tabi olanlar için sınıflandırma sonuçlarının ilanından itibaren, 2 ve 3’üncü grupta olanlar için ise sevk tarihlerinden 10 gün önce e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden alabilecek.





Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adres ile eğitim birliği arasındaki mesafe esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödemesi yapılacak. Yükümlüler bu ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden ya da PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecek. Sevk belgesini almayanlar veya sevk edildiği birliklere katılmayanlar hakkında bakaya işlemi uygulanacak.