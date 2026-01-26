Altın ve gümüşte rekor üstüne rekor: Değerli metallerde sıradaki seviye neresi? Altın mı gümüş mü öne çıkıyor? Uzmanlardan tahminler

'Altın ve gümüşte yeni rekor denemeleri gelecek'

Memiş, İran ve Grönland gerilimi ile ABD’deki iç karışıklıkların emtia fiyatlarını desteklediğini savundu. Bu gelişmelerin altın ve gümüşte yeni rekorları beraberinde getirdiğini ifade eden Memiş, ons altın, gram altın ve gümüş tarafında güçlü yükseliş gördüklerini belirtti.





Gram altın için kritik seviye: 8 bin TL

Memiş, gram altın fiyatı için özellikle 8 bin TL seviyesine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:





“7 bin liradan sonra haziran ayına kadar 8 bin lira seviyesi beklediğimizi sık sık açıklıyoruz. Ancak 8 bin lira seviyesi daha yılın ilk ayı bitmeden geçer gibi duruyor.”

Memiş’e göre 8 bin TL seviyesinin kalıcı hale gelmesi halinde, yıl içinde gram altın fiyatlarında daha yüksek rakamların görülebileceği ifade ediliyor.



