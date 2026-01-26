Altın ve gümüşte rekor üstüne rekor: Değerli metallerde sıradaki seviye neresi? Altın mı gümüş mü öne çıkıyor? Uzmanlardan tahminler

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı hız kesmiyor. Altının ons fiyatı 5 bin 111 dolara çıkarak yeni zirveye yükselirken, gümüş de 110 dolar sınırını aşarak tarihi rekorunu yeniledi. Jeopolitik riskler, ABD’de bütçe krizi ihtimali ve doların zayıflayabileceği beklentisi değerli metalleri destekliyor. Peki uzman isimler değerli metallerde yaşanan tırmanışı nasıl değerlendiriyor? Altın mı gümüş mü öne çıkıyor? İşte altın ve gümüş piyasasında yaşanan son gelişmeler ve uzman yorumları.
Altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş 2026’ya da sert başladı. Uluslararası piyasalarda altının onsu 5 bin 111 dolara tırmanarak rekor tazelerken, gümüşün ons fiyatı da 110,1 dolara çıktı ve tarihi zirvesini yukarı taşıdı.
Küresel gerilimler değerli metalleri güçlendiriyor
Son dönemde jeopolitik risklerin gündemden düşmemesi, ABD yönetiminin Grönland konusundaki ısrarı nedeniyle Avrupa ülkeleriyle oluşan gerilim ve Fed’in gevşeme beklentilerinde belirgin bir kırılma olmaması, altın ve gümüşte yükselişi destekleyen başlıca faktörler olarak öne çıkıyor.
ABD’de kapanma endişesi ve Çin talebi etkili oldu
ABD’de federal hükümetin yeniden kapanma riskinin konuşulması, piyasalarda belirsizlik algısını artırırken; Çin’de artan fiziki talep de değerli metallerdeki yukarı yönlü hareketi hızlandırdı. Doların değer kaybını sürdürebileceğine dönük beklenti de fiyatları besleyen bir diğer unsur olarak görülüyor.
Yıl başından bu yana altın yüzde 20, gümüş yüzde 55 yükseldi
Yıla 4 bin 313 dolardan başlayan altının ons fiyatı, 31 Aralık 2025-26 Ocak 2026 döneminde yatırımcısına yaklaşık yüzde 20 getiri sağladı. Gümüş ise 71,08 dolardan başladığı yılın ilk haftalarında yüzde 55’e yakın artışla 110,12 dolara çıkarak tarihi zirvesini geliştirdi.
Altın-gümüş rasyosu 2011’den bu yana en düşük seviyede
Bir ons altın almak için gereken gümüş miktarını gösteren altın-gümüş rasyosu 46,5’e gerileyerek Haziran 2011’den bu yana en düşük seviyesine indi.
Bu tablo, gümüşteki değerlenmenin altına kıyasla daha güçlü seyrettiğini gösterirken, arz endişeleriyle birlikte piyasada “aşırı ısınma” yorumlarını da artırdı.
Uzman değerlendirmesi: Liderlik gümüşe geçti
Uluslararası piyasalar stratejisti Özgür Hatipoğlu, normal şartlarda piyasanın yönünü belirleyen metalin altın olduğunu, ancak son haftalarda bu dengede değişim yaşandığını belirtti.
Hatipoğlu’na göre gümüşteki yükseliş hareketi son dönemde fiyatlamada öncü rol üstlenirken, jeopolitik başlıklar ve yatırımcı psikolojisi de süreci hızlandırıyor.
İslam Memiş’ten altın ve gümüşte yeni rekor yorumu; '5 haneli rakamlar sürpriz olmayabilir'
Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda gerilim ve belirsizliğin emtia fiyatlarını desteklediğini belirterek ocak ayı bitmeden emtia tarafında “soluksuz bir ralli” yaşandığını söyledi. Memiş’e göre bu süreç, piyasalarda “emtia döngüsü geri mi geldi?” sorusunu da yeniden gündeme taşıdı.
Memiş ayrıca dünya genelinde “metal milliyetçiliği” başladığını savunarak, dolardan uzaklaşan ülkelerin altın talebinin arttığını ifade etti.
'Bakır milliyetçiliği bütün dünyada yayılıyor'
Memiş, yapay zeka teknolojisinin ve elektrik altyapılarındaki dönüşümün bakır ihtiyacını artırdığını vurguladı. Bu nedenle bakırın da ayrı bir trend başlattığını belirten Memiş, platin ve paladyum tarafında da altın ve gümüşten sonra yükseliş trendinin güçlendiğini dile getirdi.
'Bu hafta riskli: çarşambadan önce ve sonra'
Piyasalar açısından bu haftanın oldukça kritik olduğunu söyleyen Memiş, sürecin “çarşambadan önce ve çarşambadan sonra” şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Memiş’e göre bu ayrımın en önemli nedeni:
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı
Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları
Donald Trump’ın yapacağı açıklamalar
'Altın ve gümüşte yeni rekor denemeleri gelecek'
Memiş, İran ve Grönland gerilimi ile ABD’deki iç karışıklıkların emtia fiyatlarını desteklediğini savundu. Bu gelişmelerin altın ve gümüşte yeni rekorları beraberinde getirdiğini ifade eden Memiş, ons altın, gram altın ve gümüş tarafında güçlü yükseliş gördüklerini belirtti.
Gram altın için kritik seviye: 8 bin TL
Memiş, gram altın fiyatı için özellikle 8 bin TL seviyesine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:
“7 bin liradan sonra haziran ayına kadar 8 bin lira seviyesi beklediğimizi sık sık açıklıyoruz. Ancak 8 bin lira seviyesi daha yılın ilk ayı bitmeden geçer gibi duruyor.”
Memiş’e göre 8 bin TL seviyesinin kalıcı hale gelmesi halinde, yıl içinde gram altın fiyatlarında daha yüksek rakamların görülebileceği ifade ediliyor.
'5 haneli rakamlar bu yıl sürpriz olmayabilir'
Uzman isim, altın fiyatlarında yükselişin sürmesi ve merkez bankalarının talebinin devam etmesi halinde gram altın tarafında 5 haneli rakamların da konuşulabileceğini söyledi. Memiş, 10 bin TL ve üzeri fiyatların gündeme gelebileceğini belirterek 8 bin TL seviyesini yılın en kritik eşiği olarak tanımladı.
'Kâr satışları olacaktır'
Memiş, yükselişlerin soluksuz devam etmesi durumunda piyasada “altın sahibi olabilecek miyiz?” tartışmasının öne çıkacağını da ifade etti. Sert hareketlerin yaşanabileceği bir dönemden geçildiğini söyleyen Memiş, yatırımcıları kâr satışlarına karşı uyardı.
Destek seviyelerini de paylaşan Memiş şunları kaydetti:
Ons altın için: 4.850 dolar
Ons gümüş için: 98,5 dolar
'Bu hafta alım için uygun değil'
Memiş, kısa vadede geri çekilmelerin mümkün olduğunu ancak uzun vadede yükseliş beklentisinin korunduğunu belirtti. Buna karşın bu hafta piyasaların karanlık ve puslu olduğunu söyleyen Memiş, altın ve gümüş almak için uygun bir hafta olmadığını dile getirdi.