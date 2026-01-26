Yeni Şafak
Konya TOKİ kura çekiliş tarihi: 15 bin 200 Konya TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

13:3326/01/2026, Pazartesi
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya’da yapılacak 15 bin 200 konut için kura heyecanı devam ediyor. Konya merkez ile ilçelerde başvuru yapan vatandaşlar, kura çekimiyle ilgili gelişmeleri yakından izlerken, gözler TOKİ tarafından açıklanacak kura takvimi ve detaylarına çevrildi.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya’da inşa edilecek 15 bin 200 konut için kura süreci yakından takip ediliyor. Konya merkez ve ilçelerinde TOKİ başvurusu yapan binlerce vatandaş, TOKİ kura takvimine ilişkin açıklamalara odaklandı.

TOKİ Konya kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Konya için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya'da 15 bin 200 konut inşa edilecek. Konya için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Konya TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Konya TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.


TOKİ Konya kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

TOKİ Konya kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

TOKİ Konya kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.


TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Konya'da TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?

KONYA MERKEZ (MERAM,KARATAY,SELÇUKLU) 9370

AHIRLI 71

AKÖREN 94

AKŞEHİR 500

ALTINEKİN 157

BEYŞEHİR 450

BOZKIR 150

CİHANBEYLİ 300

ÇELTİK 47

ÇUMRA 200

DERBENT 47

DEREBUCAK 60

GENCEK 40

DOĞANHİSAR 150

EMİRGAZİ 94

EREĞLİ 500

GÜNEYSINIR 94

HADİM 30

HALKAPINAR 94

HÜYÜK 90

SELKİ 97

ILGIN 300

KADINHANI 300

KARAPINAR 300

İSMİL 100

KULU 300

SEFAKÖY 200

SARAYÖNÜ 250

SEYDİŞEHİR 500

BALCILAR 73

ÇETMİ 51

TUZLUKÇU 75

YALIHÜYÜK 22

YUNAK 94



Konya'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Konya'da fiyatlar şu şekilde:

Konya'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Konya'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Konya'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

