TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya’da yapılacak 15 bin 200 konut için kura heyecanı devam ediyor. Konya merkez ile ilçelerde başvuru yapan vatandaşlar, kura çekimiyle ilgili gelişmeleri yakından izlerken, gözler TOKİ tarafından açıklanacak kura takvimi ve detaylarına çevrildi.
TOKİ Konya kura çekimi ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Konya için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya'da 15 bin 200 konut inşa edilecek. Konya için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Konya TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Konya TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
TOKİ Konya kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?
TOKİ Konya kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
Konya'da TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?
KONYA MERKEZ (MERAM,KARATAY,SELÇUKLU) 9370
AHIRLI 71
AKÖREN 94
AKŞEHİR 500
ALTINEKİN 157
BEYŞEHİR 450
BOZKIR 150
CİHANBEYLİ 300
ÇELTİK 47
ÇUMRA 200
DERBENT 47
DEREBUCAK 60
GENCEK 40
DOĞANHİSAR 150
EMİRGAZİ 94
EREĞLİ 500
GÜNEYSINIR 94
HADİM 30
HALKAPINAR 94
HÜYÜK 90
SELKİ 97
ILGIN 300
KADINHANI 300
KARAPINAR 300
İSMİL 100
KULU 300
SEFAKÖY 200
SARAYÖNÜ 250
SEYDİŞEHİR 500
BALCILAR 73
ÇETMİ 51
TUZLUKÇU 75
YALIHÜYÜK 22
YUNAK 94
Konya'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Konya'da fiyatlar şu şekilde:
Konya'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Konya'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Konya'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.