Eğitim-Bir-Sen Giresun Şube Başkanı Muhammet Sarı, üniversite personelinin ekonomik haklarını en üst seviyede koruma hedefiyle yürütülen sürecin ilk aşamasını başarıyla tamamlandığını duyurarak müjdeli haberi paylaştı. 22 Ocak 2026 tarihinde Rektörlük makamında gerçekleştirilen ihale, katılımcı bankalar arasında adeta yarışa sahne oldu.

Giresun Üniversitesi’nden bankalar arasında maaş promosyonu ihalesi yapıldı. Toplam kamu ve özel 6 bankanın katılım sağladığı ihale süreci, kapalı tekliflerin ardından açık artırma usulüyle devam etti. Personel lehine en yüksek kazanımı sağlamak adına yönetilen süreçte, final aşamasına üç banka kaldı.

Giresun Üniversitesi maaş promosyonu ne kadar verilecek, belli oldu mu?

Finalde en yüksek teklif Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından sunulan 103 bin lira oldu. İş Bankası, Ziraat Bankası ve TEB arasında ihale komisyonu aracılığıyla yürütülecek nihai görüşmelerle netlik kazanacak. Komisyonda çalışanları yetkili sendika Eğitim Bir Sen temsil ediyor.