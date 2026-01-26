Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Giresun Üniversitesi maaş promosyonu ne kadar verilecek, belli oldu mu?

Giresun Üniversitesi maaş promosyonu ne kadar verilecek, belli oldu mu?

09:3126/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Giresun Üniversitesi Personel Maaş Promosyonu
Giresun Üniversitesi Personel Maaş Promosyonu

Giresun Üniversitesi bünyesinde görev yapan 1965 akademik ve idari personelin dört gözle beklediği banka promosyon ihalesi, rektörlük makamında yapıldı. Rektörlük makamında gerçekleştirilen ihale, katılımcı bankalar arasında adeta bir gövde gösterisine sahne oldu. Peki Giresun Üniversitesi maaş promosyonu ne kadar verilecek, belli oldu mu?

Eğitim-Bir-Sen Giresun Şube Başkanı Muhammet Sarı, üniversite personelinin ekonomik haklarını en üst seviyede koruma hedefiyle yürütülen sürecin ilk aşamasını başarıyla tamamlandığını duyurarak müjdeli haberi paylaştı. 22 Ocak 2026 tarihinde Rektörlük makamında gerçekleştirilen ihale, katılımcı bankalar arasında adeta yarışa sahne oldu.

Giresun Üniversitesi’nden bankalar arasında maaş promosyonu ihalesi yapıldı. Toplam kamu ve özel 6 bankanın katılım sağladığı ihale süreci, kapalı tekliflerin ardından açık artırma usulüyle devam etti. Personel lehine en yüksek kazanımı sağlamak adına yönetilen süreçte, final aşamasına üç banka kaldı.

Giresun Üniversitesi maaş promosyonu ne kadar verilecek, belli oldu mu?

Finalde en yüksek teklif Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından sunulan 103 bin lira oldu. İş Bankası, Ziraat Bankası ve TEB arasında ihale komisyonu aracılığıyla yürütülecek nihai görüşmelerle netlik kazanacak. Komisyonda çalışanları yetkili sendika Eğitim Bir Sen temsil ediyor.

Eğitim Bir Sen Giresun Şube Başkanı Muhammet Sarı, "Çalışanlarımızın en üst düzeyde fayda ile ayrılacağı bir ihale sürecini titizlikle yürütüyoruz. Anlaşma sağlanan tutarın tamamı, tek seferde ve peşin olarak personel hesaplarına yatırılacak. İhale komisyonunun resmi onayının ardından, protokol 3 yıllık dönemi kapsayacak şekilde yürürlüğe girecek. İnşallah tüm çalışanlarımızı memnun edecek bir tablo ile sürecin sonuçlandığına şahit olacağız” dedi.

#Giresun Üniversitesi
#promosyon
#maaş promosyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB AGS 10 bin öğretmen ataması SON DAKİKA 2026! AGS öğretmen ataması başvuruları başladı mı, hangi tarihte bitecek?