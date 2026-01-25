İlk evim kredisi 2026 ne zaman başlayacak, şartları neler olacak?

Devlet destekli 'ilk evim kredisi' çalışmaları, yüksek faiz ve artan konut fiyatları nedeniyle ev sahibi olamayan vatandaşlar için yeniden gündemde. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yapılan toplantıda, ilk kez konut alacaklara yönelik kredi risk ağırlıklarının düşürülmesi ve kredi limitlerinin artırılması konusu ele alındı. Düzenlemenin, dar ve orta gelir grubunun konut kredisine erişimini kolaylaştırması hedefleniyor.
Türkiye’de konut fiyatlarındaki yükseliş ve kredi faizlerinin seviyeleri, ev sahibi olmayı geniş kesimler için zorlaştırırken 2026 ilk evim kredisi beklentisi güçleniyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında öne çıkan düşük faizli konut kredisi için hazırlıklar sürerken, kampanyanın ne zaman başlayacağı ve başvuru şartlarının nasıl şekilleneceği merak ediliyor.
Finansal İstikrar Komitesi toplantısında gündeme geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında bankacılık sektörünün genel görünümü masaya yatırıldı. Bu kapsamda, ilk kez ev alacak vatandaşların konut kredilerinde karşılaştığı sınırlamalar da değerlendirme konusu oldu.
Kredi risk ağırlığı için yeni düzenleme çalışması
Toplantıda alınan karara göre, ilk konutunu satın alacaklara ilişkin kredi risk ağırlıklarının yeniden ele alınması için çalışma başlatıldı. Yapılacak düzenleme sonucunda, bankaların verdiği konut kredilerinde uygulanan risk ağırlığının ilk kez ev alacaklar açısından düşürülebileceği ifade ediliyor.
Kredi limitlerinin artırılması hedefleniyor
BDDK’nın halihazırda konut kredilerine yönelik bazı yasal sınırlamaları bulunurken, ikinci konut alımlarında bu sınırlar daha sıkı uygulanıyor.
Örneğin değeri 4 milyon lira olan ikinci el bir konut için en fazla yüzde 50 oranında kredi kullanılabiliyor.
Planlanan düzenlemeyle, ilk evini alacaklar için kredi limitlerinin artırılması ve vatandaşın konut kredisine daha kolay erişebilmesi amaçlanıyor.
İlk evim kredisi ne zaman başlayacak?
İlk evim konut kredisi için başvuruların ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Çalışmayla ilgili detayların önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.