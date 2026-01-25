İlk evim kredisi 2026 ne zaman başlayacak, şartları neler olacak?





Kredi limitlerinin artırılması hedefleniyor

BDDK’nın halihazırda konut kredilerine yönelik bazı yasal sınırlamaları bulunurken, ikinci konut alımlarında bu sınırlar daha sıkı uygulanıyor.





Örneğin değeri 4 milyon lira olan ikinci el bir konut için en fazla yüzde 50 oranında kredi kullanılabiliyor.





Planlanan düzenlemeyle, ilk evini alacaklar için kredi limitlerinin artırılması ve vatandaşın konut kredisine daha kolay erişebilmesi amaçlanıyor.



