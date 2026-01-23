Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AÖF güz dönemi final sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF güz dönemi final sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?

20:2323/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
AÖF güz dönemi final sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖF güz dönemi final sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının ardından öğrenciler sonuç takvimini yakından takip ediyor. 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılan dönem sonu sınavlarının sonuçları henüz ilan edilmedi. Sonuçların 26 Ocak Pazartesi ile 30 Ocak Cuma arasında açıklanması bekleniyor. Notlar, duyurunun ardından internet üzerinden sorgulanabilecek.

AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları tamamlandı ve Türkiye genelinde yüz binlerce öğrenci için sonuç bekleyişi başladı. 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF final sınavları sonrası gözler Anadolu Üniversitesi’nin açıklayacağı sonuca çevrildi.

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF dönem sonu sınavlarının sonuçları şu an için ilan edilmiş değil. Üniversitenin sonuç ekranını aktif etmesiyle birlikte öğrenciler, notlarını internet üzerinden görüntüleyebilecek. Mevcut beklentiye göre sonuçların 26-30 Ocak 2026 tarih aralığında duyurulması öngörülüyor.

AÖF sonuçları nasıl sorgulanacak?

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, Anadolu Üniversitesi’nin öğrenci sistemleri üzerinden sınav notlarını kontrol edebilecek. Açıköğretim öğrencileri için bu süreç her dönem olduğu gibi çevrim içi platformlar üzerinden yürütülecek.

AÖF ders geçme notu kaç?

AÖF’de bir dersin başarıyla tamamlanması için başarı notunun en az 35 olması gerekiyor. Bu barajın altında kalan öğrenciler ilgili dersten başarısız sayılıyor.

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri (2026)

Yeni döneme yönelik sınav takvimi de öğrenciler tarafından araştırılıyor. Buna göre;

Bahar dönemi ara sınavı: 04-05 Nisan 2026

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 09-10 Mayıs 2026

Yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026

#aöf
#açıköğretim fakültesi
#anadolu üniversitesi
#aöf güz dönemi
#aöf final sınavları
#aöf sonuçları
#sınav sonuçları
#final sonuçları sorgulama
#aöf not sorgulama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF güz dönemi final sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?