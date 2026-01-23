AÖF güz dönemi final sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları tamamlandı ve Türkiye genelinde yüz binlerce öğrenci için sonuç bekleyişi başladı. 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF final sınavları sonrası gözler Anadolu Üniversitesi’nin açıklayacağı sonuca çevrildi.

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF dönem sonu sınavlarının sonuçları şu an için ilan edilmiş değil. Üniversitenin sonuç ekranını aktif etmesiyle birlikte öğrenciler, notlarını internet üzerinden görüntüleyebilecek. Mevcut beklentiye göre sonuçların 26-30 Ocak 2026 tarih aralığında duyurulması öngörülüyor.

AÖF sonuçları nasıl sorgulanacak?

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, Anadolu Üniversitesi’nin öğrenci sistemleri üzerinden sınav notlarını kontrol edebilecek. Açıköğretim öğrencileri için bu süreç her dönem olduğu gibi çevrim içi platformlar üzerinden yürütülecek.

AÖF ders geçme notu kaç?

AÖF’de bir dersin başarıyla tamamlanması için başarı notunun en az 35 olması gerekiyor. Bu barajın altında kalan öğrenciler ilgili dersten başarısız sayılıyor.

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri (2026)

Yeni döneme yönelik sınav takvimi de öğrenciler tarafından araştırılıyor. Buna göre;

Bahar dönemi ara sınavı: 04-05 Nisan 2026

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 09-10 Mayıs 2026