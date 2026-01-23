Bahçeli'den mahkemenin 'Ahmet Özer' kararına tepki: Hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına sert tepki gösterdi. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kararın hem evrensel hukuk ilkeleriyle hem de Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefiyle açık bir çelişki içinde olduğunu vurguladı.

“Terörsüz Türkiye” hedefinin son bir asrın en müessir ve en stratejik atılımı olduğunu belirten Bahçeli, barış, huzur, istikrar ve güvenliğin Türk milletinin vazgeçilmez hakkı olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, Ahmet Özer hakkında verilen mahkûmiyet kararının bu anlayışla bağdaşmadığını dile getirdi.





Bahçeli, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararın evrensel hukuk normlarıyla çeliştiğini savunarak, kararın “mahşeri vicdanda” karşılığının bulunmadığını ve makul bir gerekçeye dayanmadığını belirtti. Söz konusu hükmün sorunlu olduğunu ifade eden Bahçeli, kararın adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışma halinde olduğunu kaydetti.





MHP lideri Bahçeli, açıklamasında temyiz sürecine işaret ederek, mahkeme kararının üst yargı aşamalarında düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Adaletin gerçek anlamda tecelli etmesinin samimi beklentileri olduğunu vurgulayan Bahçeli, Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak şekilde milli birlik ve beraberliğe hukuki ve ahlaki destek vermesinin hayati önemde olduğunun altını çizdi.