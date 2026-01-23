Yeni Şafak
Esenyurt eski belediye başkanı Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Esenyurt eski belediye başkanı Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

14:13 23/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt eski belediye başkanı Ahmet Özer, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, Özer hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

CHP'nin 'Kent uzlaşısı' adı altında aday gösterdiği Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilmişti.

Özer hakkında yürütülen soruşturma neticesinde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar suçundan hapsi istenmişti. Görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer aynı zamanda Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü iddianamesinde yer alan sanıklardan birisi.

KARAR DURUŞMASI

Ahmet Özer bugün dördüncü kez İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Bir önceki celse savcı, Özer'in iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını talep etmişti. Ahmet Özer, mütalaaya karşı savunma yaparak beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ahmet Özer'e "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.





