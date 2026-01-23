Özer hakkında yürütülen soruşturma neticesinde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar suçundan hapsi istenmişti. Görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer aynı zamanda Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü iddianamesinde yer alan sanıklardan birisi.

Ahmet Özer bugün dördüncü kez İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Bir önceki celse savcı, Özer'in iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını talep etmişti. Ahmet Özer, mütalaaya karşı savunma yaparak beraatini talep etti.