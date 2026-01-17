Yeni Şafak
İBB cep otogarında fahiş kira isyanı

Rabia Şenol
04:0017/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
3 metrekarelik yazıhaneler için 100 bin ila 230 bin lira arası kira talep ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Büyükçekmece Cep Otogarı’nda uygulanan kira ve çıkış ücreti politikaları esnafın belini büktü. 3 metrekarelik alanlar için aylık maliyetlerin 400 bin liradan başlayıp 900 bin liraya kadar çıktığı ifade ediliyor. Otogar esnafı Rasim Pakır, İBB'nin kendilerini mecbur bıraktığını belirterek firmaların bu koşullarda ciddi zarar ettiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Büyükçekmece Cep Otogarı’nda uygulanan kira politikaları esnafı zor duruma soktu. A1 ve D1 belgeli firmalara tahsis edilen yaklaşık 3 metrekarelik alanlar için, kapı çıkış ücretleriyle birlikte aylık 900 bin liraya varan kiralar ödendiği iddia ediliyor. Yeni Şafak’a konuşan otogar esnafı Rasim Pakır, otogarın fiziki koşullarının yetersiz olduğunu, buna karşın talep edilen kira bedellerinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

"BURADA BULUNAN 13 FİRMA DA MAĞDUR"

Fahiş fiyatların esnafı çok büyük zarara uğrattığını dile getiren Pakır, “3 metrekarelik alanlar için 100 bin liradan başlayıp 230 bin liraya kadar çıkan kiralar isteniyor. Otogardan sefer başına 500 lira çıkış ücreti alınıyor. Bazı firmaların aylık toplam maliyeti 400 bin TL’den başlayıp 900 bin liraya kadar ulaşıyor” ifadelerini kullandı. Cep otogarına kasım ayında geçtikleri bilgisi veren Pakır, “Buradaki altyapı son derece yetersiz. Büyük otobüsler maalesef buraya giremiyor. Buna rağmen fiyatlar fahiş seviyelerde tutuluyor. Burada toplam 13 firma var ve tamamı bu durumdan şikâyetçi. Birçok firma tabelasını asmasına rağmen fiilen çalışamıyor. Ya araçlarını buraya sokamıyor ya da maliyetler nedeniyle faaliyet gösteremiyor” şeklinde konuştu.

"YOLCULARIN BEKLEME ALANI DAHİ YOK"

Otogara gelen vatandaşların da mağdur edildiğini belirten Pakır, “Burada yolcular için bir bekleme alanı bulunmuyor, sunulan hizmetler ise yetersiz kalıyor. Bir bardak çayın 60 liraya satılması, bir otogar için kabul edilebilir değil. Bu durum, belediyenin sosyal tesis anlayışıyla da örtüşmüyor. Fiyatların neye göre belirlendiğini bilmiyoruz. İBB tarafından belirlendiği söyleniyor ancak ortada ne bir altyapı var ne de bu bedelleri haklı çıkaracak bir hizmet” diye konuştu. Pakır, “Buraya mecbur bırakıldık ancak karşılığında işimizi yapabileceğimiz bir ortam sunulmadı. Firmalar ciddi zarar ediyor. Büyük bir düzensizlik ve fahiş fiyat uygulamasıyla karşı karşıyayız. Sesimizin duyulmasını istiyoruz” dedi.



