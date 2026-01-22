İBB kreşindeki darp ve istismar iddiaları hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği, Eyüpsultan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kreşte çocukların darp ve istismar edildiği iddialarına ilişkin soruşturma açıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında İBB'ye bağlı Eyüpsultan'da faaliyet gösteren kreşte çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin haberler ve yayınlar yapıldığı kaydedildi.
İBB'den açıklama
İBB'nin yazılı açıklamasında, Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin sürecin ilk andan itibaren mevzuat çerçevesinde ve hassasiyetle ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: