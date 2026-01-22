Yılın ilk ayında halka arz yoğunluğu: 2026 ocak ayında halka arz olan şirketler ve lot dağılımları belli oldu

Formül plastik ve z gyo halka arzları

Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş., 7–9 Ocak 2026 tarihlerinde talep topladı. 30,24 TL fiyatla yapılan halka arzda 40 milyon lot dağıtılırken, yatırımcı başına ortalama 39 lot verildi. Şirket hisseleri 15 Ocak’ta borsada işlem görmeye başladı.

Aynı tarihlerde talep toplayan Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ise 9,77 TL fiyatla halka açıldı. 84,5 milyon lotluk arzda 431 binin üzerinde katılım sağlandı ve kişi başına yaklaşık 98 lot pay düştü. İlk işlem tarihi 16 Ocak 2026 oldu.