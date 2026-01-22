Yılın ilk ayında halka arz yoğunluğu: 2026 ocak ayında halka arz olan şirketler ve lot dağılımları belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayıyla ocak 2026 halka arz takvimi hızlandı. Türkiye’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren dört şirket Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Milyonlarca payın dağıtıldığı süreçte, bireysel yatırımcılara düşen lot sayıları da netleşti. İşte ocak ayında halka arz edilen şirketler ve kişi başına düşen paylar.
Türkiye sermaye piyasalarında 2026 yılının ilk ayında halka arz trafiği dikkat çekti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan dört şirket, ocak ayı içinde yatırımcıyla buluşarak Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Halka arzlara gösterilen yoğun ilgi, bireysel yatırımcı sayılarında da kendini gösterdi.
Meysu gıda halka arz detayları
Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş., 5–7 Ocak 2026 tarihleri arasında talep topladı. Pay başına 7,50 TL fiyatla gerçekleşen halka arzda toplam 175 milyon lot dağıtıldı. Sürece 646 binin üzerinde yatırımcı katıldı ve kişi başına yaklaşık 122 lot pay düştü. Şirket, 13 Ocak 2026’da Borsa İstanbul’da ilk işlemini yaptı.
Formül plastik ve z gyo halka arzları
Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş., 7–9 Ocak 2026 tarihlerinde talep topladı. 30,24 TL fiyatla yapılan halka arzda 40 milyon lot dağıtılırken, yatırımcı başına ortalama 39 lot verildi. Şirket hisseleri 15 Ocak’ta borsada işlem görmeye başladı.
Aynı tarihlerde talep toplayan Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ise 9,77 TL fiyatla halka açıldı. 84,5 milyon lotluk arzda 431 binin üzerinde katılım sağlandı ve kişi başına yaklaşık 98 lot pay düştü. İlk işlem tarihi 16 Ocak 2026 oldu.
Üçay mühendislik halka arz sonuçları
Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş., 14–16 Ocak 2026’da talep toplama sürecini tamamladı. Pay başına 18 TL fiyatla gerçekleşen arzda 60 milyon lot yatırımcılara dağıtıldı. 785 binin üzerinde yatırımcı katılım gösterirken, kişi başına yaklaşık 54 lot isabet etti. Şirket hisseleri 22 Ocak’ta Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.
Ocak ayı boyunca gerçekleşen bu halka arzlar, Türkiye’de sermaye piyasalarına olan ilginin yılın ilk döneminde de sürdüğünü ortaya koydu.