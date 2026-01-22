YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı 2026 TYT, AYT ve YDT hangi gün yapılacak? YKS sınav takvimi

Türkiye’de yükseköğretime geçişin ana basamağı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 2026 yılına ilişkin takvim açıklandı. Milyonlarca adayın katıldığı sınav, Türkiye’nin 81 ilinde aynı tarihlerde uygulanacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan sınav maratonu, haziran ayında iki günde tamamlanacak.

2026 YKS hangi gün yapılacak?

Resmî sınav takvimine göre 2026 YKS, haziran ayında iki gün boyunca uygulanacak. İlk gün Temel Yeterlilik Testi (TYT) gerçekleştirilecek. İkinci gün ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları yapılacak. Böylece sınav, önceki yıllarda olduğu gibi üç oturumlu yapı ile tamamlanacak.

Oturumlara göre YKS tarihleri

TYT, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü adayların karşısına çıkacak. AYT ve YDT ise 21 Haziran 2026 Pazar günü düzenlenecek. Bu takvim, Türkiye genelindeki tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak uygulanacak.

2026 YKS başvuruları ne zaman?

YKS başvuruları 6 Şubat – 2 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvurusunu bu tarihlerde tamamlayamayan adaylar için geç başvuru imkânı da bulunuyor. Geç başvurular 10–12 Mart 2026 günlerinde yapılabilecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM’nin aday sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

YKS sonuçları ve ücret bilgisi