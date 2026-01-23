Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Nevşehir 2 bin 368 kura çekilişi ne zaman? 500 bin TOKİ Nevşehir kura çekim tarihi açıklandı mı?

TOKİ Nevşehir 2 bin 368 kura çekilişi ne zaman? 500 bin TOKİ Nevşehir kura çekim tarihi açıklandı mı?

10:4823/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Nevşehir konut kura heyecanı sürüyor. TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ kura çekimleri il il devam ederken, Nevşehir için beklenen tarih gündemin üst sıralarına yükseldi. 2 bin 368 konutun inşa edileceği Nevşehir’de başvuru yapan vatandaşlar kura çekiliş takvimine yoğunlaştı. Nevşehir TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı barınma projeleri arasında yer alan 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında bu kez dikkatler Nevşehir’e yöneldi. TOKİ öncülüğünde sürdürülen kura süreçlerinde pek çok ilde hak sahipleri belirlenirken, Nevşehir’de inşa edilecek 2 bin 368 konut için de kura heyecanı giderek artıyor. Kentte ev sahibi olmayı bekleyen binlerce vatandaş, açıklanacak sonuçlar için gün sayıyor.

TOKİ NEVŞEHİR 2 BİN 368 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Nevşehir’de 2 bin 368 konut inşa edilecek. TOKİ Nevşehir için kura çekiliş tarihine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapmadı. Nevşehir TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.

NEVŞEHİR TOKİ KURASINA KATILACAKLAR İLE BAŞVURUSU REDDEDİLENLERİN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ
#TOKİ Nevşehir
#TOKİ kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Manisa kura sonuçları: 500 bin konut Manisa TOKİ kazananlar tam isim listesi