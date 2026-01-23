Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı barınma projeleri arasında yer alan 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında bu kez dikkatler Nevşehir’e yöneldi. TOKİ öncülüğünde sürdürülen kura süreçlerinde pek çok ilde hak sahipleri belirlenirken, Nevşehir’de inşa edilecek 2 bin 368 konut için de kura heyecanı giderek artıyor. Kentte ev sahibi olmayı bekleyen binlerce vatandaş, açıklanacak sonuçlar için gün sayıyor.