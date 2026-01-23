Nevşehir konut kura heyecanı sürüyor. TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ kura çekimleri il il devam ederken, Nevşehir için beklenen tarih gündemin üst sıralarına yükseldi. 2 bin 368 konutun inşa edileceği Nevşehir’de başvuru yapan vatandaşlar kura çekiliş takvimine yoğunlaştı. Nevşehir TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı barınma projeleri arasında yer alan 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında bu kez dikkatler Nevşehir’e yöneldi. TOKİ öncülüğünde sürdürülen kura süreçlerinde pek çok ilde hak sahipleri belirlenirken, Nevşehir’de inşa edilecek 2 bin 368 konut için de kura heyecanı giderek artıyor. Kentte ev sahibi olmayı bekleyen binlerce vatandaş, açıklanacak sonuçlar için gün sayıyor.
TOKİ NEVŞEHİR 2 BİN 368 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Nevşehir’de 2 bin 368 konut inşa edilecek. TOKİ Nevşehir için kura çekiliş tarihine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapmadı. Nevşehir TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.