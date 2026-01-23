ABD Başkanı Trump’ın Grönland’a ilişkin çıkışları ve ardından gelen ani politika değişiklikleriyle sarsıldı. Trump, NATO ile yapılan bir anlaşmayla ABD’nin Grönland’a erişim sağladığını açıklarken, Avrupa’ya yönelik gümrük vergisi tehditlerinden geri adım attı ve Danimarka’ya bağlı özerk bölgenin zorla alınmayacağını söyledi.Bu gelişmeler, ABD varlıklarında hafta başında sert satışları beraberinde getirdi. Dolar endeksi, önceki seansta yüzde 0,58 gerileyerek 98,366 seviyesine indi ve haftalık bazda yaklaşık yüzde 1 düşüşle Haziran 2025’ten bu yana en kötü performansına yöneldi.