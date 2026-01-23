Dolar, jeopolitik gerilimler ve Grönland merkezli politika belirsizlikleri nedeniyle Haziran’dan bu yana en sert haftalık kaybına yaşadı. Dün dolar en yüksek 43.3110 TL'yi en düşük 43.2331 TL'yi görerek günü 43.2734 TL'den tamamlamıştı. Peki dolar ne kadar oldu? 23 Ocak 2026 dolar kurunda son durum ne?
ABD Başkanı Trump’ın Grönland’a ilişkin çıkışları ve ardından gelen ani politika değişiklikleriyle sarsıldı. Trump, NATO ile yapılan bir anlaşmayla ABD’nin Grönland’a erişim sağladığını açıklarken, Avrupa’ya yönelik gümrük vergisi tehditlerinden geri adım attı ve Danimarka’ya bağlı özerk bölgenin zorla alınmayacağını söyledi.Bu gelişmeler, ABD varlıklarında hafta başında sert satışları beraberinde getirdi. Dolar endeksi, önceki seansta yüzde 0,58 gerileyerek 98,366 seviyesine indi ve haftalık bazda yaklaşık yüzde 1 düşüşle Haziran 2025’ten bu yana en kötü performansına yöneldi.
Dolar kaç TL oldu, euro kaç liradan satılıyor?
Dolar 43,3730 liradan, euro ise 51,0130 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 43,3710 liradan alınan dolar 43,3730 liradan, 51,0110 liradan alınan euro ise 51,0130 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 43,28 liradan, euro ise 50,86 liradan satılmıştı.