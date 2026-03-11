DSİ işçi alımı kura sonuç SORGULAMA EKRANI 2026! DSİ 1.389 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, kazanan listesi belli mi?

Kamuya işçi alımı kapsamında gerçekleştirilen 1.389 kişilik personel alımı için kura çekimi tamamlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş, başvuru yapan binlerce aday tarafından yakından takip edildi. Kura sürecinin sona ermesiyle birlikte adaylar şimdi asil ve yedek isim listelerinin açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.
DSİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Devlet Su İşleri'nin işçi alımı kura çekimi, 2 Mart Pazartesi günü sabah saat 10:00'da DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Noter gözetiminde yapılan çekiliş, adaylar tarafından heyecanla takip edildi. Doğrudan Noter Kurası (sınava tabi tutulmaksızın) ile atanacaklara ilişkin liste, sınava dahil edilecek adaylara ilişkin liste 09.03.2026 tarihinde DSİ 11.Bölge Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecektir. DSİ kura sonuçları bolge11.dsi.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.
DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek personellerin 1305'i noter kurası ile, 84'ü ise sınav ile alınacak. Doğrudan Noter Kurası (sınava tabi tutulmaksızın) Yöntemiyle yapılacak alımda; İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından kuraya girmeye hak kazanan adaylardan, açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asil ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.
Sınav Yöntemiyle yapılacak alımda (Ekskavatör Operatörü); İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından kuraya girmeye hak kazanan adaylardan açık iş sayısının 4 (dört) katı tutarında ASİL, 4 katı kadar da yedek aday, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Belirlenecek olan asil ve Yedek adaylara ilişkin yapılacak olan yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava ilişkin bilgiler Bölge Müdürlüğümüzün internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
DSİ KADRO BRANŞ DAĞILIMI
Noter kurası ile alınacak 1305 işçinin branş dağılımı:
210 usta yardımcısı
154 aşçı yardımcısı
154 şoför
140 düz işçi
116 bakımcı-yağcı
105 sürveyan
69 sondaj işçisi
66 treyler operatör yardımcısı
64 laborant yardımcısı
59 teknisyen
58 topoğraf
44 bekçi,
19 su dağıtım teknisyeni
15 akaryakıtçı
13 hidrolog yardımcısı
7 jeofizik teknisyeni
5 alet operatörü
2 teknik ressam
2 pompaj istasyonu operatörü
1 döşemeci yardımcısı
1 fotoğrafçı
1 kompresör operatörü
Yazılı, sözlü ve uygulama sınavı ile alınacaklar:
84 operatör