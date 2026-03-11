Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin eski eş başkanı unvanıyla PKK/KCK üst yönetiminden aldığı talimatlar doğrultusunda örgütün uluslararası alanda meşruiyet kazanması için "diplomatik maske" altında faaliyetler yürüten Salih Müslim, Erbil'de tedavi gördüğü hastanede öldü.

Terör örgütünün Suriye kolunun 'ikinci adamı' olarak da nitelendirilen Müslim, hem aranan teröristler listesinde yer alması nedeniyle hem de Türk ordusuna karşıt propaganda amacıyla Avrupa'da sık sık yer değiştirmesiyle biliniyordu.

Terörist Salih Müslim kimdir?

Salih Müslim, 1951 yılında Halep'in Ayn el-Arap kasabasında doğdu. 1970'li yıllarda İstanbul'da yaşadı ve üniversiteden 1977'de mezun oldu.

Suriye'de 2003'te rejim tarafından tutuklanan Müslim, 2010'da Irak'a kaçırıldı. Aynı yıl YPG'nin başına getirilen ve PKK/KCK elebaşı Öcalan'la da geçmişe dayalı ilişkisi bulunan Müslim, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin ilk lideri "Fuat Ömer" kod adlı Barazani Muhammed'den sonra örgütün başına geçti. "Ebu Velat" kod adını kullanan Müslim, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde, terör örgütü faaliyetlerini koordine etti ve Suriye'nin istihbarat birimi "Muhaberat" ile terör örgütü arasındaki teması sağladı.

Müslim, YPG'nin "sözde" lideri olarak görev yaptığı dönemde bütün talimatlarını PKK/KCK üst yönetiminden aldı . Kandil'deki üst yönetimi sık sık ziyaret eden Müslim, YPG'nin uluslararası arenada meşruiyet kazanması için "diplomatik maske" altında faaliyetlerini yürüttü.

Müslim, YPG'nin 28 Eylül 2017'deki "sözde" kongresinde eş başkanlık değişikliğinin ardından PKK tarafından terör örgütünün Suriye'deki sözde cephe yapılanması Demokratik Toplum Hareketi'nin (TEV-DEM) sözde dış ilişkiler sorumlusu olarak "görevlendirildi."

Ankara Güvenpark'ta 13 Mart 2016'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından farklı suçlardan kamu davası açılan Müslim hakkında yakalama kararı da çıkartıldı.

Türk makamlarca İnterpol'e, Müslim'in yakalanması için kırmızı bülten çıkarılması talebi de iletildi.

Salih Müslim İçişleri Bakanlığınca bu ay içinde güncellenen aranan teröristler listesinde kırmızı kategoriye alındı.

Müslim'in hem bu listede yer alması nedeniyle hem de Türkiye'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatına yönelik karşıt propaganda amacıyla Avrupa'da sürekli yer değiştirdiği öğrenildi.

Müslim'in daha önce Belçika'da görüntülendiği, Avrupa Basın Konseyi'nin konuğu olduğu ve sonrasında da İngiltere ve İsviçre parlamentolarında bulunduğu belirlendi. Müslim'in, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Esad Rejiminin Doğu Guta'da katlettiği sivillerin fotoğraflarını "Türkiye'nin Afrin'de sivilleri öldürdüğü" yalanına dayanak göstermesi, bu ülkelerde yürüttüğü kara propaganda faaliyetlerinin parçası olarak görülüyor.

YPG, PKK'nın Suriye kolu

YPG, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın İmralı'dan verdiği talimatlar ve PKK'nın sözde 8. Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda 17 Ekim 2003'te kuruldu.

Suriye'deki çatışmalar 2011 yılında başladığında, PKK'nın üst düzey kadrolarında yer alan birçok isim Kandil'den ayrılarak YPG’yi yönetmek amacıyla Suriye'ye döndü.

YPG, PKK/KCK'nın Suriye'deki kolu olarak, örgüt ile aynı teşkilat yapısı, yönetici kademesi, taktik, askeri yapılanma, propaganda araçları, finans kaynakları ve eğitim kamplarını paylaşıyor.

Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin "eş başkanlığı"nı 2010-2017 yılları arasında yapan Müslim, verdiği mülakatlarda sık sık Suriye'deki Kürtlerin sorunlarına en iyi çözümü sunduğu için Öcalan'ın felsefesini ve ideolojisini uyguladıklarını anlattı. Müslim, YPG'li teröristlerin PKK'ya ait Gare kampında eğitildiklerini ve kendisinin de bir dönem bu kampta bulunduğunu dile getirdi.







