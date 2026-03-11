Denizli deprem haritası: Denizli'den fay hattı geçiyor mu? Deprem riski olan ilçeler

Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke olması nedeniyle fay hatları ve deprem riskleri konusunda sürekli gündemde. 2026 yılı için güncellenen AFAD ve MTA Türkiye Fay Hattı Haritası ile hangi illerin diri fay hatlarından geçtiği ve hangi bölgelerde yüksek deprem riski bulunduğu net bir şekilde görülebiliyor. Jeolojik araştırmalara göre, Denizli ili Batı Anadolu'da yer alan ve normal fayların yoğun olduğu bir bölgede bulunuyor. Denizli'den fay hattı geçiyor mu? İşte Denizli deprem riski olan ilçeler.

1 /6 Denizli'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, şehirde deprem riski ve fay hatlarının konumunu yeniden gündeme getirdi. Peki, Denizli'den fay hattı geçiyor mu? Denizli deprem bölgesi mi, kaçıncı derece deprem bölgesi? İşte Denizli deprem risk haritası.

2 /6 DENİZLİ'DEN FAY HATTI GEÇİYOR MU? Bu fay sistemi kuzeybatıda Sarayköy, güneydoğuda ise Honaz fay zonlarıyla bağlantılı. Kent merkezine oldukça yakın geçen ve aktif kabul edilen birçok fay kolu bulunuyor. Denizli'deki fayların büyük çoğunluğu normal fay karakterine sahip. Bu tür faylarda yer kabuğundaki bloklardan biri aşağı doğru çökerken deprem meydana gelir; bu nedenle fay hatlarının bulunduğu bölgelerde sarsıntı etkisi daha güçlü hissedilir.

3 /6 Uzmanlar, Denizli'deki deprem riskinin yalnızca fay hatlarının varlığıyla sınırlı olmadığını belirtiyor. Kent merkezinin büyük bölümünün alüvyon zemin üzerinde yer alması nedeniyle, deprem dalgalarının zemin tarafından büyütülerek binalara iletileceği ifade ediliyor. Bu durum, deprem sırasında kent merkezinin kaya üzerindeki alanlara göre daha şiddetli sarsılacağı ve hasarın artacağı anlamına geliyor.

4 /6 DENİZLİ DEPREM BÖLGESİ Mİ? Evet, Denizli ve çevresi deprem tehlikesinin yüksek olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Kent merkezi ve çevresinde güçlü yer sarsıntısı oluşturabilecek faylar bulunuyor ve bu nedenle deprem tehlikesi önemli seviyede. Denizli, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan şehirlerinden biri olup, jeolojik yapısı nedeniyle aktif fayların bulunduğu bölgeler arasında gösteriliyor.

5 /6 DENİZLİ KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİ? Uzmanların hazırladığı deprem haritaları ve bilimsel çalışmalara göre, Denizli yüksek riskli deprem bölgesinde yer alıyor. Kent merkezine ve çevresine yakın fayların varlığı, Denizli ve ilçelerindeki deprem tehlikesinin ciddi olduğunu gösteriyor.