Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi aynı gün mü hesaba geçecek, birlikte mi ödenecek? Mart 2026 ödeme takvimi

Maaş ve ikramiye ödemeleri bayramdan önce hesaplarda





Bakan Işıkhan’ın yaptığı açıklamaya göre, emeklilerin maaşları ve bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramı öncesinde kademeli olarak yatırılacak. Böylece emeklilerin hem Mart ayı maaşları hem de bayram ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara geçmiş olacak. Ödeme süreci, emeklilerin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik statüsüne ve maaş ödeme günlerine göre farklı tarihlerde gerçekleştirilecek.