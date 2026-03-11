Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi aynı gün mü hesaba geçecek, birlikte mi ödenecek? Mart 2026 ödeme takvimi

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin beklediği ödeme takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaş ödemelerinin öne çekileceğini açıklamasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emekli maaşları ile bayram ikramiyelerinin hangi tarihlerde yatırılacağını duyurdu. Ödemeler 14 Mart’ta başlayacak ve 19 Mart’a kadar hesaplara aktarılacak. İşte emeklilerin maaş ve bayram ikramiyesi ödeme günleri.
Ramazan Bayramı yaklaşırken Türkiye’de milyonlarca emekli, emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin aynı gün yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin 2026 Mart emekli maaşları ile bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara aktarılacağını açıkladı. Buna göre ödemeler 14 Mart ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Maaş ve ikramiye ödemeleri bayramdan önce hesaplarda
Bakan Işıkhan’ın yaptığı açıklamaya göre, emeklilerin maaşları ve bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramı öncesinde kademeli olarak yatırılacak. Böylece emeklilerin hem Mart ayı maaşları hem de bayram ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara geçmiş olacak. Ödeme süreci, emeklilerin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik statüsüne ve maaş ödeme günlerine göre farklı tarihlerde gerçekleştirilecek.
SSK emeklileri için ödeme takvimi
4A (SSK) kapsamında gelir veya aylık alan emeklilerin Mart 2026 ödemeleri üç farklı tarihte yapılacak. Maaş ödeme günü 17-20 Mart arasında olanlar için ödemeler 14 Mart’ta, ödeme günü 21-23 Mart arasında olanlar için 15 Mart’ta, ödeme günü 24-26 Mart arasında olanlar için ise 16 Mart’ta hesaplara yatırılacak.
Bağ-Kur emeklileri için ödeme günleri
4B (Bağ-Kur) kapsamında aylık alan emekliler için de ödeme takvimi açıklandı. Maaş ödeme günü 25-26 Mart olan Bağ-Kur emeklilerine 17 Mart’ta, ödeme günü 27-28 Mart olanlara ise 18 Mart’ta ödeme yapılacak. Böylece Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve ikramiye ödemeleri de bayram öncesinde tamamlanmış olacak.
Emekli Sandığı kapsamındaki ödemeler
4C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ise 19 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Böylece kamu emeklileri de bayram öncesinde ikramiyelerine ulaşmış olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TBMM’de yaptığı konuşmada, emekli maaşlarının öne çekildiğini belirterek ödemelerin 14 Mart’tan itibaren başlayacağını duyurmuştu.