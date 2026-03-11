Son teravih ne zaman kılınacak? 2026 Ramazan’ın son sahuru ve son iftarı ne zaman? İşte tarihler

2026 Ramazan ayının bitiş tarihi yaklaşırken Türkiye’de milyonlarca kişi son sahur ne zaman, son iftar hangi gün ve son teravih ne zaman kılınacak sorularının yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 imsakiye takvimine göre Ramazan’ın son günü, arefe tarihi ve son ibadet vakitleri netleşti. İşte 2026 Ramazan’ın son sahuru, son iftarı ve son teravih namazının tarihi.
Ramazan ayının son günleri yaklaşırken Türkiye’de Müslümanlar hem Ramazan Bayramı’nın sevincini hem de mübarek aya veda etmenin hüznünü yaşıyor. Bir ay boyunca devam eden oruç, iftar sofraları ve teravih namazlarının ardından gözler şimdi 2026 Ramazan takviminde son sahur, son iftar ve son teravih namazının hangi gün olacağına çevrildi.
2026 Ramazan’ın son günü ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 19 Mart 2026 Perşembe günü tutulacak son oruçla tamamlanacak. Aynı gün Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilecek.
Müslümanlar Ramazan ayının son iftarını 19 Mart Perşembe akşamı yapacak. Böylece bir ay süren oruç ibadeti sona ermiş olacak.
Son sahur hangi gece yapılacak?
2026 yılı imsakiye takvimine göre Ramazan’ın son sahuru 18 Mart’ı 19 Mart’a bağlayan gece yapılacak. Müslümanlar imsak vaktiyle birlikte son oruçlarına niyet edecek ve Ramazan ayının son gününe girmiş olacak.
Bu sahurun ardından gün boyunca tutulacak oruç, Ramazan ayının son orucu olacak.
Son teravih namazı ne zaman kılınacak?
Ramazan boyunca yatsı namazından sonra cemaatle kılınan teravih namazının sonuncusu ise 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı eda edilecek.
19 Mart günü arefe olarak idrak edildiği için bu gecede teravih namazı kılınmayacak. Müslümanlar Ramazan Bayramı’na bir gün kala son hazırlıklarını tamamlayacak.