Son teravih ne zaman kılınacak? 2026 Ramazan’ın son sahuru ve son iftarı ne zaman? İşte tarihler

Ramazan ayının son günleri yaklaşırken Türkiye’de Müslümanlar hem Ramazan Bayramı’nın sevincini hem de mübarek aya veda etmenin hüznünü yaşıyor. Bir ay boyunca devam eden oruç, iftar sofraları ve teravih namazlarının ardından gözler şimdi 2026 Ramazan takviminde son sahur, son iftar ve son teravih namazının hangi gün olacağına çevrildi.