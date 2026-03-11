Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Son teravih ne zaman kılınacak? 2026 Ramazan’ın son sahuru ve son iftarı ne zaman? İşte tarihler

Son teravih ne zaman kılınacak? 2026 Ramazan’ın son sahuru ve son iftarı ne zaman? İşte tarihler

21:3211/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 Ramazan ayının bitiş tarihi yaklaşırken Türkiye’de milyonlarca kişi son sahur ne zaman, son iftar hangi gün ve son teravih ne zaman kılınacak sorularının yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 imsakiye takvimine göre Ramazan’ın son günü, arefe tarihi ve son ibadet vakitleri netleşti. İşte 2026 Ramazan’ın son sahuru, son iftarı ve son teravih namazının tarihi.

Ramazan ayının son günleri yaklaşırken Türkiye’de Müslümanlar hem Ramazan Bayramı’nın sevincini hem de mübarek aya veda etmenin hüznünü yaşıyor. Bir ay boyunca devam eden oruç, iftar sofraları ve teravih namazlarının ardından gözler şimdi 2026 Ramazan takviminde son sahur, son iftar ve son teravih namazının hangi gün olacağına çevrildi.

2026 Ramazan’ın son günü ne zaman?


Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 19 Mart 2026 Perşembe günü tutulacak son oruçla tamamlanacak. Aynı gün Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilecek.


Müslümanlar Ramazan ayının son iftarını 19 Mart Perşembe akşamı yapacak. Böylece bir ay süren oruç ibadeti sona ermiş olacak.

Son sahur hangi gece yapılacak?


2026 yılı imsakiye takvimine göre Ramazan’ın son sahuru 18 Mart’ı 19 Mart’a bağlayan gece yapılacak. Müslümanlar imsak vaktiyle birlikte son oruçlarına niyet edecek ve Ramazan ayının son gününe girmiş olacak.


Bu sahurun ardından gün boyunca tutulacak oruç, Ramazan ayının son orucu olacak.

Son teravih namazı ne zaman kılınacak?


Ramazan boyunca yatsı namazından sonra cemaatle kılınan teravih namazının sonuncusu ise 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı eda edilecek.


19 Mart günü arefe olarak idrak edildiği için bu gecede teravih namazı kılınmayacak. Müslümanlar Ramazan Bayramı’na bir gün kala son hazırlıklarını tamamlayacak.

#ramazan 2026
#son teravih
#son sahur
#son iftar
#ramazan takvimi
#imsakiye 2026
#diyanet işleri başkanlığı
#diyanet
#arefe günü
#teravih namazı
#ramazan ayı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü okullar ve kamu kurumları, bankalar açık mı? 2026 bayram takvimi