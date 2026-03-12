Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bayram Heyecanı Başladı! 2026 Son Teravih, Son Sahur ve Son İftar Ne Zaman? Elveda Ramazan!

Bayram Heyecanı Başladı! 2026 Son Teravih, Son Sahur ve Son İftar Ne Zaman? Elveda Ramazan!

12:2012/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

İslam alemi büyük bayram heyecanına hazırlanıyor! On bir ayın sultanı Ramazan, yerini bayram neşesine bırakacak. Diyanet takvimine göre 18 Mart Çarşamba akşamı kılınacak son teravih namazı ile veda süreci başlıyor. 19 Mart Perşembe günü yapılacak son sahur ve ardından açılacak son iftar ile oruç ibadeti tamamlanacak. İşte 2026 Ramazan Bayramı'nı müjdeleyen o kritik saatler ve tatil takvimi...

Ramazan ayının son günleri yaklaşırken Türkiye’de Müslümanlar hem Ramazan Bayramı’nın sevincini hem de mübarek aya veda etmenin hüznünü yaşıyor. Bir ay boyunca devam eden oruç, iftar sofraları ve teravih namazlarının ardından gözler şimdi 2026 Ramazan takviminde son sahur, son iftar ve son teravih namazının hangi gün olacağına çevrildi.


2026 Ramazan’ın son günü ne zaman?


Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 19 Mart 2026 Perşembe günü tutulacak son oruçla tamamlanacak. Aynı gün Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilecek.


Müslümanlar Ramazan ayının son iftarını 19 Mart Perşembe akşamı yapacak. Böylece bir ay süren oruç ibadeti sona ermiş olacak.


2026 Ramazan Veda Takvimi


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı resmi takvime göre ibadetlerin son gün programı şöyle:


  • Son Teravih Namazı: 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı yatsı namazıyla birlikte son kez eda edilecek.


  • Son Sahur: 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece, 2026 Ramazan ayının son orucu için niyet edilecek.


  • Son İftar (Arefe Günü): 19 Mart 2026 Perşembe akşamı ezanla birlikte son oruçlar açılacak.


  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma.

Son teravih namazı ne zaman kılınacak?


Ramazan boyunca yatsı namazından sonra cemaatle kılınan teravih namazının sonuncusu ise 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı eda edilecek.


19 Mart günü arefe olarak idrak edildiği için bu gecede teravih namazı kılınmayacak. Müslümanlar Ramazan Bayramı’na bir gün kala son hazırlıklarını tamamlayacak.

Ramazan Bayramı Ne Zaman Kaç Gün?


2026 yılı Ramazan Bayramı mart ayına denk geliyor. Bayramın ilk günü 20 Mart Cuma günü kutlanacak. Üç gün süren bayram takvimi şu şekilde olacak:


Arefe günü: 19 Mart 2026 Perşembe

Bayramın 1. günü: 20 Mart 2026 Cuma

Bayramın 2. günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

Bayramın 3. günü: 22 Mart 2026 Pazar


Bu takvime göre bayram tatili, arefe günüyle birlikte toplam 3,5 gün sürecek.















#son teravih
#son sahur
#son iftar
#ramazan takvimi
#imsakiye 2026
#diyanet işleri başkanlığı
#teravih namazı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026! TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi ne zaman, tarih belli mi? TOKİ İstanbul’da hangi ilçeye, kaç konut yapacak?