Bayram Heyecanı Başladı! 2026 Son Teravih, Son Sahur ve Son İftar Ne Zaman? Elveda Ramazan!

İslam alemi büyük bayram heyecanına hazırlanıyor! On bir ayın sultanı Ramazan, yerini bayram neşesine bırakacak. Diyanet takvimine göre 18 Mart Çarşamba akşamı kılınacak son teravih namazı ile veda süreci başlıyor. 19 Mart Perşembe günü yapılacak son sahur ve ardından açılacak son iftar ile oruç ibadeti tamamlanacak. İşte 2026 Ramazan Bayramı'nı müjdeleyen o kritik saatler ve tatil takvimi...

Ramazan ayının son günleri yaklaşırken Türkiye'de Müslümanlar hem Ramazan Bayramı'nın sevincini hem de mübarek aya veda etmenin hüznünü yaşıyor. Bir ay boyunca devam eden oruç, iftar sofraları ve teravih namazlarının ardından gözler şimdi 2026 Ramazan takviminde son sahur, son iftar ve son teravih namazının hangi gün olacağına çevrildi.



2026 Ramazan’ın son günü ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 19 Mart 2026 Perşembe günü tutulacak son oruçla tamamlanacak. Aynı gün Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilecek.

Müslümanlar Ramazan ayının son iftarını 19 Mart Perşembe akşamı yapacak. Böylece bir ay süren oruç ibadeti sona ermiş olacak.



2026 Ramazan Veda Takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı resmi takvime göre ibadetlerin son gün programı şöyle:

Son Teravih Namazı: 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı yatsı namazıyla birlikte son kez eda edilecek.

Son Sahur: 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece, 2026 Ramazan ayının son orucu için niyet edilecek.

Son İftar (Arefe Günü): 19 Mart 2026 Perşembe akşamı ezanla birlikte son oruçlar açılacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma.

Son teravih namazı ne zaman kılınacak?

Ramazan boyunca yatsı namazından sonra cemaatle kılınan teravih namazının sonuncusu ise 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı eda edilecek.

19 Mart günü arefe olarak idrak edildiği için bu gecede teravih namazı kılınmayacak. Müslümanlar Ramazan Bayramı’na bir gün kala son hazırlıklarını tamamlayacak.