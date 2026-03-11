Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 11 Mart Çarşamba UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

13:4611/03/2026, Çarşamba
Futbolseverleri 11 Mart Çarşamba günü dopdolu bir maç programı bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürerken Real Madrid sahasında Manchester City’i konuk edecek. Avrupa’nın bir diğer dikkat çeken karşılaşmalarında PSG ile Chelsea karşı karşıya gelirken Arsenal de Bayer Leverkusen’i ağırlayacak. Türkiye’de ise Trendyol 1. Lig’de Amedspor, İstanbulspor deplasmanına çıkacak. Süper Lig’de ise Hatayspor ile Sivasspor’un mücadelesi futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. İşte 11 Mart Çarşamba günü oynanacak maçlar.

Futbolseverleri bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürerken, Norveç temsilcisi Bodo Glimt ile Portekiz ekibi Sporting Lisbon kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde ise Manchester City, İspanyol devi Real Madrid’i konuk edecek. Asya futbolunda da önemli bir mücadele futbolseverleri bekliyor; AFC Ligi kapsamında Ratchaburi ile Gamba Osaka sahaya çıkacak. Öte yandan Türkiye’de Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig maçları da günün programında yer alıyor. Futbolseverler 11 Mart Çarşamba günü birçok farklı ligde oynanacak karşılaşmalarla dolu bir futbol akşamı yaşayacak.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

13:00 Elazığspor - Muğlaspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

13:00 Erbaaspor - Kepez Bld. TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

13:30 İstanbulspor - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

13:30 Hatayspor - Sivasspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

13:30 24 Erzincanspor - Beykoz Anadolu TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

13:30 Batman Petrol - Karacabey Bld. TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

13:30 Adanaspor - Ankaraspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

15:15 Ratchaburi - Gamba Osaka AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

15:30 Ankaragücü - Kastamonuspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

16:00 Ümraniyespor - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 Birmingham Legion - Hartford Athletic ABD USL Championship USL Championship Youtube

20:00 Keçiörengücü - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:45 Bayer Leverkusen - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Bodo Glimt - Sporting Lisbon UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2

23:00 PSG - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

23:00 Real Madrid - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:30 Argentinos Jrs. - Rosario Central Arjantin Primera Division Spor Smart

