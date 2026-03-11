Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 11 Mart Çarşamba UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

Futbolseverleri bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürerken, Norveç temsilcisi Bodo Glimt ile Portekiz ekibi Sporting Lisbon kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde ise Manchester City, İspanyol devi Real Madrid’i konuk edecek. Asya futbolunda da önemli bir mücadele futbolseverleri bekliyor; AFC Ligi kapsamında Ratchaburi ile Gamba Osaka sahaya çıkacak. Öte yandan Türkiye’de Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig maçları da günün programında yer alıyor. Futbolseverler 11 Mart Çarşamba günü birçok farklı ligde oynanacak karşılaşmalarla dolu bir futbol akşamı yaşayacak.