Trump: NATO kağıttan bir kaplan

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'le birlikte gerçekleştirdikleri İran savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, NATO'nun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade ederek, "NATO sınavı geçemedi, unutmayacağız. NATO kağıttan bir kaplan." dedi. İran'ın yenildiğini itiraf ettiğini ve anlaşma isteyen tarafın ABD olmadığını savunan Trump, "İran Orta Doğu'yu ele geçirmek istiyor. Körfez'e saldırı bizi şok etti. İlk nükleer İsrail'e atılacaktı. Zayıf bir başkan olsaydı sıradaki hedef biz olacaktık. Hürmüz'de mayın var mı bilmiyorum. Füzeleri kalmadı." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar Geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Donald Trump
#ABD
#İran
#İsrail
#NATO