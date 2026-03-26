Trump'tan NATO çıkışı: Önce NATO’dan yardım istedi sonra 'Onlara ihtiyacımız yok' dedi

ABD Başkanı Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları üzerinden NATO üyesi ülkeleri hedef aldı. Trump, "ABD’nin NATO’dan hiçbir beklentisi yok. Ancak bu çok önemli zamanı asla unutmayın" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin İran’a karşı yürütülen operasyonlarda destek sağlamadığını ileri sürdü.
Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.