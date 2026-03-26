tvnet
Trump'ın karşı çıkmıştı: 'Postayla oy' uygulaması yoluyla oy verdiği ortaya çıktı

Trump'ın karşı çıkmıştı: 'Postayla oy' uygulaması yoluyla oy verdiği ortaya çıktı

13:2126/03/2026, Perşembe
AA
ABD Başkanı Trump'ın, karşı çıktığı "postayla oy" uygulaması yoluyla oy verdiği ortaya çıktı.
ABD Başkanı Trump'ın, karşı çıktığı "postayla oy" uygulaması yoluyla oy verdiği ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Florida eyaletindeki bir seçimde, kaldırılması için defalarca çağrıda bulunduğu "postayla oy" uygulaması yoluyla oy verdiği öğrenildi.

CBS News haberine göre, Florida'da eyalet meclisindeki bir adayın yeniden seçimi için açık kayıtlar, Trump'ın verdiği oya ilişkin bir detayı gün yüzüne çıkardı.

Seçmenlerin seçim gününden önce kendilerine postalanan oy pusulasını doldurmasına yönelik "postayla oy" uygulamasının karşıtı olduğu bilinen Trump'ın, seçimde oyunu bu yöntemle verdiği ortaya çıktı.

Ayrıca Trump'ın eşi Melania Trump ve oğlu Barron Trump'ın da oylarını aynı yöntemle verdiği anlaşıldı.

Trump, oyunu bu şekilde vermesinden günler sonra yaptığı bir konuşmada, "Posta yoluyla oy kullanmak, posta yoluyla hile yapmak demektir. Ben buna 'posta yoluyla hile' diyorum. Bu konuyla ilgili bir şeyler yapmalıyız." demişti.

Bu uygulamayı kısıtlayan yasal düzenlemeleri geçirmesi için Kongre'ye baskı yapan Trump, Ağustos 2025'te sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda da "Postayla oy kullanma yönteminden kurtulmak için bir hareket başlatacağım." ifadelerini kullanmıştı.



