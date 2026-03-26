Trump: İran savaşı NATO için bir testti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile birlikte İran’a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunarak NATO'ya yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Trump, İran’ın askeri kapasitesine ciddi zarar verildiğini öne sürerken, Tahran yönetiminin müzakere arayışında olduğunu iddia etti.

“Füze kapasitesinin büyük bölümü hedef alındı”

Trump, İran’ın füze rampalarının yaklaşık yüzde 90’ının, füzelerinin ise büyük kısmının imha edildiğini ileri sürdü.

“Müzakere arayışı” iddiası

ABD Başkanı, İran’ın kendisiyle anlaşma yapmak istediğini öne sürerek, yaşanan gelişmelerin Tahran’ı bu noktaya getirdiğini savundu. Öte yandan Trump, İranlı yetkililerin “zeki ve güçlü müzakereciler” olduğunu da ifade etti.

NATO’ya eleştiri

ABD Başkanı, NATO’nun İran’a yönelik saldırılarda ABD’ye yardım etmediği için hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "25 yıl önce NATO kağıttan bir kaplan dedim, ama daha da önemlisi biz onların yardımına koşarız ama onlar bizim yardımımıza gelmez dedim ve yardımımıza gelmediler" dedi.

Trump, ABD’nin İran konusundaki yardım talebinin NATO için bir sınama olduğunu belirtti.

İngiltere’ye yönelik sözler

Trump ayrıca İngiltere'nin sürece dahil olmak istemediğini belirterek, ABD’nin askeri kapasitesinin diğer ülkelerle kıyaslanamayacağını savundu.

“İran yenilgiyi kabul ediyor” iddiası

Trump, İran yönetiminin yaşananları bir “felaket” olarak gördüğünü ve bu nedenle görüşme arayışına girdiğini öne sürdü. Ancak bu iddialara ilişkin İran tarafından resmi bir doğrulama yapılmadı.







