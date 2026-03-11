Yeni Şafak
Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü okullar ve kamu kurumları, bankalar açık mı? 2026 bayram takvimi

22:3811/03/2026, mercredi
Yeni Şafak
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala 2026 yılı bayram takvimi merak konusu oldu. Bayramdan bir gün önce idrak edilen arefe günü bu yıl mart ayında gerçekleşecek. Kamu kurumlarının çalışma düzeni, bankaların açık olup olmayacağı ve resmi tatil süresi vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi 2026 arefe günü, Ramazan Bayramı tarihleri ve resmi tatil takvimini araştırmaya başladı. Dini günler takvimine göre 2026 yılında Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Bayramın ilk günü ise 20 Mart Cuma günü başlayacak.

Ramazan Bayramı 2026 hangi gün başlıyor?

2026 yılı Ramazan Bayramı mart ayına denk geliyor. Bayramın ilk günü 20 Mart Cuma günü kutlanacak. Üç gün süren bayram takvimi şu şekilde olacak:


Arefe günü: 19 Mart 2026 Perşembe


Bayramın 1. günü: 20 Mart 2026 Cuma


Bayramın 2. günü: 21 Mart 2026 Cumartesi


Bayramın 3. günü: 22 Mart 2026 Pazar


Bu takvime göre bayram tatili, arefe günüyle birlikte toplam 3,5 gün sürecek.

Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

Türkiye’de bayram arifeleri resmi takvimde yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. 19 Mart 2026 Perşembe günü kamu kurumlarında mesai öğlene kadar devam edecek, öğleden sonra ise kurumlar kapalı olacak.


Bu nedenle bankalar, nüfus müdürlükleri, belediyeler, kaymakamlıklar, okullar, üniversiteler ve sağlık ocakları öğleden sonra hizmet vermeyecek. Bayram öncesinde resmi işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşların işlemlerini arefe günü öğle saatlerinden önce gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Arefe gününün anlamı ve önemi

Arefe, İslam dünyasında Ramazan ve Kurban bayramlarından bir gün önce idrak edilen özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Müslümanlar bu günü genellikle bayram hazırlıkları, kabir ziyaretleri ve ibadetlerle geçiriyor.


İslam kaynaklarında arefe gününün faziletine dikkat çekilir. Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz, arefe gününde tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yılın günahlarına kefaret olabileceğini ifade etmiştir. Bu nedenle birçok Müslüman için arefe günü hem ibadet hem de bayram hazırlıkları açısından önemli bir gün olarak görülüyor.

