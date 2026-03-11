Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü okullar ve kamu kurumları, bankalar açık mı? 2026 bayram takvimi

Arefe gününün anlamı ve önemi

Arefe, İslam dünyasında Ramazan ve Kurban bayramlarından bir gün önce idrak edilen özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Müslümanlar bu günü genellikle bayram hazırlıkları, kabir ziyaretleri ve ibadetlerle geçiriyor.





İslam kaynaklarında arefe gününün faziletine dikkat çekilir. Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz, arefe gününde tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yılın günahlarına kefaret olabileceğini ifade etmiştir. Bu nedenle birçok Müslüman için arefe günü hem ibadet hem de bayram hazırlıkları açısından önemli bir gün olarak görülüyor.