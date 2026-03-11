Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Modern projede, farklı aile ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan 326 adet 2+1 ve 216 adet 3+1 olmak üzere toplam 542 daire yer alıyor. Mimari yapısıyla bölgeye yeni bir soluk getirecek proje, sadece barınma imkânı sunmakla kalmayıp sosyal yaşamı destekleyen zengin donatılarıyla da dikkat çekiyor.