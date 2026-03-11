Yeni Şafak
10:5011/03/2026, Çarşamba
Hatay Payas TOKİ sosyal konutları
Hatay Payas TOKİ sosyal konutları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Hatay Payas 2. Etap'ta yapımına başlanan 334 sosyal konut tamamlandı. TOKİ, Payas sosyal konutların teslimine başladı.

Hatay Payas'ta 334 sosyal konutun teslimatı başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Hatay Payas 2. Etap'ta yapımına başlanan 334 sosyal konut tamamlandı.

Tamamlanan konutlar, 09 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor.

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Payas'ta inşası tamamlanan 2. Etap sosyal konut projesinde hak sahipleri için teslimatlar 09 Mart 2026 itibarıyla başladı.

Modern projede, farklı aile ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan 326 adet 2+1 ve 216 adet 3+1 olmak üzere toplam 542 daire yer alıyor. Mimari yapısıyla bölgeye yeni bir soluk getirecek proje, sadece barınma imkânı sunmakla kalmayıp sosyal yaşamı destekleyen zengin donatılarıyla da dikkat çekiyor.

#TOKİ
#Hayat
#Hatay Payas TOKİ sosyal konutları
