Bayram tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, uzayacak mı? 2026 bayram tarihleri

Bayram tatili 9 gün olacak mı?





Geçmiş yıllarda hükümet tarafından alınan kararlarla Ramazan Bayramı tatili bazı dönemlerde idari izinlerle birlikte 9 güne çıkarılmıştı. Ancak 2026 yılında bayramın hafta sonuna yakın bir tarihe denk gelmesi nedeniyle resmi olarak 9 günlük bir tatil ihtimali düşük görülüyor.





Bayram tatilinin uzatılması durumunda ise pazartesi, salı ve çarşamba günleri izin alınarak toplamda 9 günlük bir tatil planı yapılabiliyor. Bununla birlikte bu konuda resmi bir karar henüz açıklanmış değil.