Bayram tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, uzayacak mı? 2026 bayram tarihleri

2026 Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Diyanet takvimine göre bayramın arefe günü 19 Mart Perşembe, bayramın ilk günü ise 20 Mart Cuma olacak. Bayram tatilinin kaç gün süreceği ve 9 güne çıkıp çıkmayacağı ise özellikle kamu çalışanları, öğrenciler ve özel sektör çalışanları tarafından merakla takip ediliyor.
Ramazan Bayramı tatili 2026 yılında milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026’da başladı. Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı özellikle kamu çalışanları ve öğrenciler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.
Ramazan Bayramı 2026 hangi gün?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre 2026 yılında Ramazan Bayramı mart ayına denk geliyor. Bayramın arefe günü 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek.
Bayram günleri şu şekilde olacak:
1.gün: 20 Mart 2026 Cuma
2.gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
3.gün: 22 Mart 2026 Pazar
Bu tarihlerle birlikte Türkiye genelinde resmi Ramazan Bayramı tatili üç gün olarak uygulanacak.
Arefe günü ne zaman?
Ramazan Bayramı öncesindeki arefe günü 2026 yılında 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Türkiye’de kamu kurumlarında arefe günü öğleden sonra yarım gün resmi tatil uygulanıyor.
Ramazan ayı boyunca ibadetlerini sürdüren vatandaşlar için arefe günü aynı zamanda bayram hazırlıklarının yapıldığı ve bayramın manevi atmosferinin yoğunlaştığı gün olarak kabul ediliyor.
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Geçmiş yıllarda hükümet tarafından alınan kararlarla Ramazan Bayramı tatili bazı dönemlerde idari izinlerle birlikte 9 güne çıkarılmıştı. Ancak 2026 yılında bayramın hafta sonuna yakın bir tarihe denk gelmesi nedeniyle resmi olarak 9 günlük bir tatil ihtimali düşük görülüyor.
Bayram tatilinin uzatılması durumunda ise pazartesi, salı ve çarşamba günleri izin alınarak toplamda 9 günlük bir tatil planı yapılabiliyor. Bununla birlikte bu konuda resmi bir karar henüz açıklanmış değil.
Okullarda ara tatil ile bayram aynı döneme denk geliyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025–2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi ile 20 Mart Cuma tarihleri arasında uygulanacak.
Bu nedenle ara tatilin son günü Ramazan Bayramı’nın ilk gününe denk geliyor. Böylece öğrenciler için ara tatil ile bayram dönemi aynı haftada gerçekleşmiş olacak.