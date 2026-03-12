Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman başlayacak? Kontenjan ve başvuru detayları

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı içinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı kararı kapsamında yapılacak istihdamla birlikte Türkiye genelindeki kamu hastaneleri ve sağlık kuruluşlarında görev alacak yeni personellerin sisteme dahil edilmesi hedefleniyor. Sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için planlanan alımın başvuru süreci ise adaylar tarafından yakından takip ediliyor.