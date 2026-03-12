Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman başlayacak? Kontenjan ve başvuru detayları

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda yapılacak istihdam kapsamında farklı branşlarda binlerce sağlık çalışanı kamu kurumlarında görevlendirilecek. Başvuru takvimi henüz açıklanmazken, süreçle ilgili ayrıntıların yayımlanacak kılavuzla netleşmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı 2026 yılı içinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı kararı kapsamında yapılacak istihdamla birlikte Türkiye genelindeki kamu hastaneleri ve sağlık kuruluşlarında görev alacak yeni personellerin sisteme dahil edilmesi hedefleniyor. Sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için planlanan alımın başvuru süreci ise adaylar tarafından yakından takip ediliyor.
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı planı
2026 yılı kapsamında yapılacak personel alımıyla birlikte acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri gibi birçok farklı sağlık kurumunda görevlendirme yapılması planlanıyor. Sağlık sistemindeki personel ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bu istihdamla, kamu sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
Başvuru tarihleri açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı’nın gerçekleştireceği 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz resmi olarak ilan edilmedi. Ancak önceki yıllardaki alım takvimleri incelendiğinde, başvuru sürecinin genellikle Nisan veya Mayıs aylarında başlatıldığı görülüyor. Bu nedenle adaylar, başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarihi bekliyor.
Başvurular nasıl yapılacak?
Personel alımı sürecine ilişkin ayrıntıların, yayımlanacak tercih kılavuzuyla birlikte netleşmesi bekleniyor. Başvuruların büyük ölçüde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor. Yerleştirmelerde çoğu kadro için KPSS puanı esas alınırken, bazı doktor kadrolarında kura yöntemi uygulanabileceği öngörülüyor.
Branş ve kadro dağılımı
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre alım yapılacak kadrolar şu şekilde sıralanıyor:
Uzman doktor: 22 bin 983
Doktor: 3 bin 652
Sağlık teknikeri: 25
Ebe: 9
Hemşire: 2
Diyetisyen: 1