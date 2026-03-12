MEB takvimi 2026: Okullar ne zaman kapanacak? Ramazan Bayramı 2. ara tatille birleşiyor mu, kaç gün tatil var?

2026 yılında okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 akademik takvimi öğrenciler ve veliler için yaz tatilinin başlangıç tarihini netleştirdi. İkinci dönem ara tatilinin mart ayında yapılacağı açıklanırken, karnelerin dağıtılacağı gün de belli oldu. Peki 2. ara tatil ne zaman, Ramazan Bayramı ile birleşiyor mu ve okullar hangi gün kapanacak? İşte MEB takvimine göre yaz tatili ve eğitim döneminin bitiş tarihi.

1 /6 2025-2026 eğitim öğretim yılı ilerledikçe Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve veli “okullar ne zaman kapanıyor?” sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi akademik takvim, hem ikinci ara tatilin tarihini hem de yaz tatilinin başlangıcını net şekilde ortaya koyuyor. Takvime göre öğrenciler karnelerini 26 Haziran 2026 Cuma günü alacak ve yaz tatiline girecek.



2 /6 İkinci ara tatil mart ayında yapılacak

MEB’in açıkladığı takvime göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 20 Mart Cuma gününe kadar kısa bir dinlenme arası yaşayacak. Hafta sonunun ardından okullar 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak ve ikinci dönem dersleri kaldığı yerden devam edecek.



3 /6 Ara tatil ve Ramazan Bayramı takvimi

2026 yılında ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı takvimi kısmen çakışıyor. Bayram arifesi 19 Mart’ta başlarken bayram günleri 20, 21 ve 22 Mart tarihlerine denk geliyor. Böylece ara tatilin son günü aynı zamanda bayramın ilk gününe denk gelmiş olacak.



4 /6 Yaz tatili 26 Haziran’da başlayacak

MEB’in yayımladığı 2025-2026 akademik takvimine göre öğrenciler ikinci dönemin tamamlanmasının ardından 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alacak. Bu tarihle birlikte Türkiye genelinde ilk ve orta dereceli okullarda yaz tatili başlamış olacak.

5 /6 Yeni eğitim yılı henüz açıklanmadı

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi ise henüz duyurulmadı. Yeni döneme ilişkin akademik takvimin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilerleyen aylarda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.