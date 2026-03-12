ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı 2026! ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce adayın katıldığı ÖGG sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavları, 22 Şubat’ta yapılmıştı. Sınava katılan adaylar sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve sınav bilgileriyle sorgulayabilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖGG sınav sonuçları EGM'nin yayımladığı kılavuzdaki bilgiye göre 13 Mart'ta açıklanacak. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün online işlemler internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

2026 ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (EGM) ÖGG sınav sonuçları, internet bağlantısı olan telefon, tablet, bilgisayar vb. araçlarla sorgulanabilecek. ÖGG sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmediğinden internet üzerinden duyurulacak sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.