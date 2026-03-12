Yeni Şafak
ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı 2026! ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

11:5212/03/2026, Perşembe
Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce adayın katıldığı ÖGG sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavları, 22 Şubat’ta yapılmıştı. Sınava katılan adaylar sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve sınav bilgileriyle sorgulayabilecek.

Özel güvenlik sertifikası almak veya mevcut sertifikasını yenilemek isteyen adayların katıldığı ÖGG sınav sonuçları merakla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavları 22 Şubat tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınav sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını egm.gov.tr üzerinden sorgulayabilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları EGM'nin yayımladığı kılavuzdaki bilgiye göre 13 Mart'ta açıklanacak. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün online işlemler internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

 ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2026 ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (EGM)

ÖGG sınav sonuçları, internet bağlantısı olan telefon, tablet, bilgisayar vb. araçlarla sorgulanabilecek. ÖGG sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmediğinden internet üzerinden duyurulacak sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.

Adaylar katıldıkları oturumun adı, T.C. kimlik numarası ve güvenlik koduyla beraber sonuçlarını görüntüleyebilecek. ÖGG sonuçları, egm.gov.tr adresinde “Online İşlemler” bölümünden öğrenilecek. Sınav sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri toplam puan yer alacak.

