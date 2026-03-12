İkinci el araç alacaklar dikkat: Bayram öncesi piyasada kritik dönem

Sıfır araç kampanyaları piyasayı etkiledi





Geçen yılın son aylarında sıfır kilometre araçlarda başlatılan kampanyaların 2026’nın ocak ve şubat aylarında da devam ettiğini belirten Erkoç, bu gelişmenin ikinci el otomobil piyasasına da doğrudan yansıdığını ifade etti.





Otomotiv sektöründe fiyat ve kampanya politikalarının iki pazar arasında karşılıklı etkileşim oluşturduğunu belirten Erkoç, tüketicilerin bu dönemde alternatif seçenekleri daha yakından takip ettiğini söyledi.



