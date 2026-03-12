İkinci el araç alacaklar dikkat: Bayram öncesi piyasada kritik dönem

Ramazan Bayramı yaklaşırken Türkiye’de ikinci el otomobil piyasasında talebin artması bekleniyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), bayram ve yaz sezonu öncesinde araç alım-satımında geleneksel bir canlanma yaşandığını belirterek vatandaşlara güvenli ticaret için yetki belgeli işletmelerle işlem yapmaları çağrısında bulundu.
Türkiye’de ikinci el araç piyasası, Ramazan Bayramı öncesinde yeniden hareketlenmeye hazırlanıyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) verilerine göre bayram ve yaz sezonu öncesi dönemler, otomobil alım satımının en yoğun olduğu zamanlardan biri olarak öne çıkıyor.
İkinci el araç piyasası ekonomide büyük paya sahip
MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye’de otomotiv ticaretinin büyük bölümünün ikinci el araç satışlarından oluştuğunu belirterek sektörün ekonomide önemli bir yer tuttuğunu söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 yılında 11 milyon 213 bin 405 aracın el değiştirdiğini hatırlatan Erkoç, bu rakamın ikinci el otomobil pazarının büyüklüğünü açık şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. Türkiye’de milyonlarca aracın her yıl el değiştirdiğini vurgulayan Erkoç, ikinci el pazarının otomotiv sektörünün temel dinamiklerinden biri olduğunu dile getirdi.
Yılın ilk aylarında satışlar yükseldi
Sektörde 2026 yılının ilk aylarında talebin güçlü bir seyir izlediğini aktaran Erkoç, ikinci el otomobil satışlarının yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 582 bin adedin üzerine çıktığını söyledi.
Erkoç’a göre yılın ilk ayları, otomobil piyasasının yönünü belirleyen kritik bir dönem. Sektörde faaliyet gösteren binlerce işletme ve on binlerce çalışan için ikinci el araç ticareti önemli bir ekonomik ekosistem oluşturuyor.
Sıfır araç kampanyaları piyasayı etkiledi
Geçen yılın son aylarında sıfır kilometre araçlarda başlatılan kampanyaların 2026’nın ocak ve şubat aylarında da devam ettiğini belirten Erkoç, bu gelişmenin ikinci el otomobil piyasasına da doğrudan yansıdığını ifade etti.
Otomotiv sektöründe fiyat ve kampanya politikalarının iki pazar arasında karşılıklı etkileşim oluşturduğunu belirten Erkoç, tüketicilerin bu dönemde alternatif seçenekleri daha yakından takip ettiğini söyledi.
Bayram öncesi talep artışı bekleniyor
Ramazan Bayramı gibi tatil dönemlerinde seyahatlerin artmasının araç talebini yükselttiğine dikkat çeken Erkoç, ikinci el otomobil piyasasında bayram öncesi dönemlerin genellikle daha canlı geçtiğini belirtti.
Birçok kişinin bu dönemlerde araç satın alma ya da mevcut aracını yenileme kararı alabildiğini ifade eden Erkoç, ikinci el pazarının vatandaşlara daha hızlı ve erişilebilir bir araç sahibi olma imkânı sunduğunu dile getirdi.
Araç alım satımında güvenli ticaret uyarısı
Erkoç ayrıca araç alım satımında güvenliğin önemine dikkat çekerek vatandaşlara yetki belgeli ve kurumsal işletmeleri tercih etmeleri çağrısında bulundu. Bu yöntemin hem tüketici haklarının korunması hem de güvenli ticaret açısından kritik olduğunu söyledi.