MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2026! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak, beklenti ne yönde?

PPK PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANACAK

TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan Para Politikası Kurulu, yılın ikinci faiz kararını perşembe günü verecek.Kurul toplantısının ardından alınan kararın saat 14.00'te kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Merkez Bankası, şubat ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmemişti. Bu nedenle piyasalar, mart ayındaki toplantıda nasıl bir adım atılacağını yakından izliyor.