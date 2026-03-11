MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2026! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak, beklenti ne yönde?

Piyasaların merakla beklediği Mart ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın ikinci toplantısını 12 Mart 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak kurulun faiz kararı saat 14.00’te kamuoyuna duyurulacak.
PPK PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANACAK
Merkez Bankası, şubat ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmemişti. Bu nedenle piyasalar, mart ayındaki toplantıda nasıl bir adım atılacağını yakından izliyor.
EKONOMİSTLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU SABİT FAİZ BEKLİYOR
Ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, faiz oranında değişiklik beklemeyenlerin sayısı oldukça yüksek. Ankete katılan 38 ekonomistin 37'si, politika faizinin mevcut seviyesinde bırakılacağını öngörüyor.
Sadece bir ekonomist ise Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık bir indirime gidebileceği görüşünü dile getirdi. Mart ayı toplantısına ilişkin beklentilerin medyanı, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde şekillendi.