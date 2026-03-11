Yeni Şafak
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2026! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak, beklenti ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2026! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak, beklenti ne yönde?

14:4211/03/2026, Çarşamba
Piyasaların merakla beklediği Mart ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın ikinci toplantısını 12 Mart 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak kurulun faiz kararı saat 14.00’te kamuoyuna duyurulacak.

PPK PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANACAK

TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan Para Politikası Kurulu, yılın ikinci faiz kararını perşembe günü verecek.Kurul toplantısının ardından alınan kararın saat 14.00'te kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Merkez Bankası, şubat ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmemişti. Bu nedenle piyasalar, mart ayındaki toplantıda nasıl bir adım atılacağını yakından izliyor.

EKONOMİSTLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU SABİT FAİZ BEKLİYOR

Ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, faiz oranında değişiklik beklemeyenlerin sayısı oldukça yüksek. Ankete katılan 38 ekonomistin 37'si, politika faizinin mevcut seviyesinde bırakılacağını öngörüyor.

Sadece bir ekonomist ise Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık bir indirime gidebileceği görüşünü dile getirdi. Mart ayı toplantısına ilişkin beklentilerin medyanı, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde şekillendi.

