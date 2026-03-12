TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİH AÇIKLAMASI 2026! TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi ne zaman, tarih belli mi? TOKİ İstanbul’da hangi ilçeye, kaç konut yapacak?

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ kura maratonunda sıra Türkiye'nin metropol şehri İstanbul'a geldi. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu 100 bin konut projesi için ise tarihler Bakan Kurum'un açıklamaları sonrasında belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul'umuzda yaşanıyor.