Bayram namazı saat kaçta kılınacak, nasıl kılınır? Ankara, İzmir, İstanbul Ramazan Bayram namazı saat kaçta? 2026 tüm illerin bayram namazı vakitleri

2026 Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konulardan biri 'bayram namazı saat kaçta?' sorusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi imsakiye ile 2026 Ramazan Bayramı namazı saatleri il il belli oldu. 20 Mart Cuma sabahı kılınacak bayram namazı Türkiye genelinde farklı saatlerde eda edilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilin bayram namazı vakitleri merak edilirken, doğu illerinde daha erken başlayan namaz saatleri batıya doğru ilerledikçe birkaç dakika gecikiyor. En erken namaz Iğdır’da 06.49’da, en geç ise Edirne’de 08.00’de kılınacak. İstanbul’da bayram namazı 07.49’da, Ankara’da 07.23’te, İzmir’de ise 07.55’te başlayacak. İşte Diyanet verilerine göre 2026 il il Ramazan Bayramı namazı saatleri ve detaylar.
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte İslam dünyası 20 Mart 2026 Cuma günü Ramazan Bayramı’nı karşılayacak. Türkiye genelinde milyonlarca Müslüman bayram sabahı camilerde saf tutarak bayram namazını eda edecek. 2026 bayram namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi imsakiye doğrultusunda illere göre farklılık gösteriyor.
Türkiye’de bayram namazı güneş doğduktan sonra kılındığı için şehirler arasında birkaç dakikalık fark oluşuyor. Bu nedenle vatandaşlar yaşadıkları ilin saatine göre camilere yöneliyor. En erken bayram namazı Doğu Anadolu’da kılınırken, en geç vakit Marmara’nın batısında görülüyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de bayram namazı saatleri
Türkiye’nin büyük şehirlerinde bayram namazı saatleri şöyle:
İstanbul: 07.49
Ankara: 07.23
İzmir: 07.55
Bursa: 07.49
Adana: 07.12
Gaziantep: 07.14
Bu saatlerde camilerde bayram namazı kılınacak ve ardından hutbe okunacak. Bayram sabahı özellikle büyük şehirlerde vatandaşların camilere erken gitmeleri tavsiye ediliyor.
Türkiye’de en erken ve en geç bayram namazı
2026 Ramazan Bayramı’nda Türkiye genelinde en erken bayram namazı doğu illerinde kılınacak. Iğdır’da 06.49’da başlayacak namaz, doğudan batıya doğru ilerledikçe geç saatlere kayıyor. En geç bayram namazı ise Edirne’de 08.00’de eda edilecek.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki birçok ilde namaz 07.00 civarında kılınırken, Marmara ve Ege’de vakitler 07.45 ile 08.00 arasında değişiyor.
İl il Ramazan Bayram namazı saatleri 2026
ADANA – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:12
ADIYAMAN – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:01
AFYONKARAHİSAR – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:32
AĞRI – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:42
AKSARAY – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:18
AMASYA – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:12
ANKARA – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:23
ANTALYA – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:26
ARDAHAN – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:44
ARTVİN – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:47
AYDIN – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:42
BALIKESİR – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:48
BARTIN – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:26
BATMAN – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:49
BAYBURT – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:54
BİLECİK – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:45
BİNGÖL – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:02
BİTLİS – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:56
BOLU – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:39
BURDUR – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:42
BURSA – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:49
ÇANAKKALE – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:59
ÇANKIRI – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:31
ÇORUM – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:25
DENİZLİ – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:47
DİYARBAKIR – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:03
DÜZCE – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:41
EDİRNE – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 08:00
ELAZIĞ – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:07
ERZİNCAN – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:07
ERZURUM – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:00
ESKİŞEHİR – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:43
GAZİANTEP – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:14
GİRESUN – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:12
GÜMÜŞHANE – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:07
HAKKARİ – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:49
HATAY (ANTAKYA) – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:18
IĞDIR – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:49
ISPARTA – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:41
İSTANBUL – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:49
İZMİR – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:55
KAHRAMANMARAŞ – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:16
KARABÜK – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:35
KARAMAN – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:30
KARS – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:53
KASTAMONU – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:31
KAYSERİ – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:22
KİLİS – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:15
KIRIKKALE – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:31
KIRKLARELİ – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:57
KIRŞEHİR – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:28
KOCAELİ (İZMİT) – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:46
KONYA – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:34
KÜTAHYA – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:45
MALATYA – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:11
MANİSA – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:54
MARDİN – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:00
MERSİN – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:24
MUĞLA – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:50
MUŞ – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:58
NEVŞEHİR – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:25
NİĞDE – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:25
ORDU – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:14
OSMANİYE – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:18
RİZE – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:03
SAKARYA (ADAPAZARI) – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:44
SAMSUN – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:20
SİİRT – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:56
SİNOP – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:25
SİVAS – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:17
ŞANLIURFA – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:08
ŞIRNAK – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:54
TEKİRDAĞ – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:55
TOKAT – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:19
TRABZON – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:07
TUNCELİ – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:06
UŞAK – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:46
VAN – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:50
YALOVA – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:48
YOZGAT – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:26
ZONGULDAK – 2026 Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:39
Bayram namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?
Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.