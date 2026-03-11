Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
PSG - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? PSG - Chelsea maçı şifresiz kanalda mı? Muhtemel 11’ler

PSG - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? PSG - Chelsea maçı şifresiz kanalda mı? Muhtemel 11’ler

18:2211/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
PSG - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PSG - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisi karşı karşıya geliyor. Son şampiyon PSG, Paris’teki Parc des Princes Stadı’nda İngiliz ekibi Chelsea’yi ağırlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede yayın saati, kanal bilgisi ve muhtemel kadrolar netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvasında oynanacak mücadele, Fransa’nın başkenti Paris’teki Parc des Princes Stadı’nda gerçekleştirilecek. PSG ile Chelsea arasındaki kritik karşılaşma 11 Mart Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak.

Maç parc des princes’te oynanacak

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun dikkat çeken eşleşmelerinden biri olarak gösterilen PSG-Chelsea mücadelesi Paris’te futbolseverleri ağırlayacak. İspanyol hakem Alejandro Hernandez’in yöneteceği karşılaşmada iki takım da çeyrek final için avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Chelsea turnuvada doğrudan son 16 turuna yükselirken, PSG bir önceki aşamada Fransa temsilcisi Monaco’yu eleyerek adını bu tura yazdırdı.

PSG - Chelsea maçı hangi kanalda?

Paris Saint-Germain ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşması Türkiye’de tabii spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverlerin tabii platformuna ücretli üyelik oluşturması gerekiyor.

Muhtemel 11’ler

PSG:
Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia, Barcola, Dembele.
Chelsea:
Jörgensen, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Andrey Santos, Enzo Fernandez, Palmer, Neto, Joao Pedro.
#psg
#paris saint-germain
#chelsea
#uefa şampiyonlar ligi
#şampiyonlar ligi
#son 16 turu
#parc des princes
#paris
#alejandro hernandez
#kvaratskhelia
#futbol maçı
#canlı yayın
#PSG - Chelsea maçı
#Maç hangi kanalda
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PSG - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? PSG - Chelsea maçı şifresiz kanalda mı? Muhtemel 11’ler