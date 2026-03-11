PSG - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? PSG - Chelsea maçı şifresiz kanalda mı? Muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisi karşı karşıya geliyor. Son şampiyon PSG, Paris’teki Parc des Princes Stadı’nda İngiliz ekibi Chelsea’yi ağırlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede yayın saati, kanal bilgisi ve muhtemel kadrolar netleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvasında oynanacak mücadele, Fransa’nın başkenti Paris’teki Parc des Princes Stadı’nda gerçekleştirilecek. PSG ile Chelsea arasındaki kritik karşılaşma 11 Mart Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunun dikkat çeken eşleşmelerinden biri olarak gösterilen PSG-Chelsea mücadelesi Paris’te futbolseverleri ağırlayacak. İspanyol hakem Alejandro Hernandez’in yöneteceği karşılaşmada iki takım da çeyrek final için avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
Chelsea turnuvada doğrudan son 16 turuna yükselirken, PSG bir önceki aşamada Fransa temsilcisi Monaco’yu eleyerek adını bu tura yazdırdı.
PSG - Chelsea maçı hangi kanalda?
Paris Saint-Germain ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşması Türkiye’de tabii spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverlerin tabii platformuna ücretli üyelik oluşturması gerekiyor.