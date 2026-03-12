DUL VE YETİM İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ 2026: Dul ve yetim ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenecek mi?

Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala milyonlarca vatandaşın gözü dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme takvimine çevrildi. Emekli bayram ikramiyesi kapsamında dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri, 2026 yılı ödemelerinin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Bayram öncesinde yapılması beklenen ödemelerle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, hak sahipleri “Dul ve yetim ikramiyeleri ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt arıyor.
Bayram öncesi yapılacak ödemeler gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken dul ve yetim aylığı alan milyonlarca kişi, 2026 yılı bayram ikramiyelerinin ödeme tarihine odaklandı. Emekli ikramiyeleriyle birlikte yatırılan ödemelerin bayramdan önce hesaplara geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.
DUL VE YETİM İKRAMİYELERİ BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları ile bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Yapılan açıklama doğrultusunda dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin maaş ve ikramiye ödemelerinin de bayramdan önce gerçekleştirilmesi bekleniyor. Erdoğan ayrıca emekli maaşı ödemelerinin 14 Mart itibarıyla başlayacağını bildirdi.
DUL VE YETİM AYLIĞI HİSSE ORANLARI
Dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine yapılacak ödemeler ise hisse oranlarına göre hesaplanarak yatırılacak. Dul ve yetim aylığında oranlama ise şöyle:
Vefat eden sigortalının eşi, çocuk yoksa %75 oranı ile ikramiye alır.
Eş ve çocuklar birlikte hak sahibiyse, eş %50 oranı ile alır.
Ölüm aylığı alan yetimler %25 oranı ile ikramiye alır.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?
Dul ve yetim ikramiyelerinde %75 hisse alanlar 3.000 TL, %50 hisse alanlar 2.000 TL, %25 hisse alanlar ise 1.000 TL ödeme alacak.