DUL VE YETİM İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ 2026: Dul ve yetim ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenecek mi?

DUL VE YETİM AYLIĞI HİSSE ORANLARI

Dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine yapılacak ödemeler ise hisse oranlarına göre hesaplanarak yatırılacak. Dul ve yetim aylığında oranlama ise şöyle:

Vefat eden sigortalının eşi, çocuk yoksa %75 oranı ile ikramiye alır.

Eş ve çocuklar birlikte hak sahibiyse, eş %50 oranı ile alır.

Ölüm aylığı alan yetimler %25 oranı ile ikramiye alır.