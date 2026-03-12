Yeni Şafak
Samsunspor turu zora soktu: Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup (ÖZET)

22:4312/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
Samsunsporlu Ntcham'ın yaşadığı üzüntü.
Samsunsporlu Ntcham'ın yaşadığı üzüntü.

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup oldu. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor sahasında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yu ağırladı.

19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleden kırmızı-beyazlılar, 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Samsunspor'un tek golünü 21. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 15 ile 78. dakikada Alemao (2) ve 40. dakikada Garcia attı.

Rövanş karşılaşması 19 Mart Perşembe günü saat 23.00'te Estadio de Vallecas'ta oynanacak.


SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO İLK 11'LER
Samsunspor:
Okan Kocuk, Yunus Emre, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji
Rayo Vallecano:
Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Espino, Chavarria, Palazon, Ciss, Lopez, Akhomach, Garcia, Alemao.

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Ceza sahası dışından Lejeune’nin kullandığı serbest vuruşta top az fakla auta çıktı.

9' Celil’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mouandilmadji’nin vuruşunda kaleci Batalla topu güçlükle kurtardı.

15' Mendes’in kaybettiği topta Plazon’un pasında ceza sahasında Alemao’nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

21' Samsunspor’un kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Mouandilmadji’nin şutunda meşin yuvarlak üst direkten ağlara gitti. 1-1

37' Korner atışında seken topa Makoumbou’nun ceza sahası ön çizgisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin solundan az fakla auta çıktı.

40' Samsunspor’un uzaklaştıramadığı topa hareketlenen Alvaro Garcia’nın şutunda meşin yuvarlağk filelere gitti. 1-2

İKİNCİ YARI

78' Alexandre Alemao ile Rayo Vallecano farkı 2'ye çıkarttı: 1-3.


SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO MAÇ SONUCU

SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO MAÇ ÖZETİ
UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU SONUÇLARI
#Samsunspor
#Rayo Vallecano
#UEFA Konferans Ligi
