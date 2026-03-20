Trump'tan Çin'e 'Hürmüz' çağrısı: Bir noktada devreye girin

ABD Başkanı Trump, İran gündemine ilişkin soruları yanıtladı. (Foto: AFP)
ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. "İran'la ateşkes istemiyorum" diyen Trump, "Savaşı kazandık. İran'ı çok sert vuruyoruz. Savaş hazır olduğumda bitecek. Hürmüz Boğazı'nı kapatıyorlar ve bu konuda Çin'in devreye girmesi iyi olurdu. Boğaz bir noktada kendiliğinden açılacak" dedi. Trump sözlerinin devamında yine NATO'yu hedef alıp, "Müttefiklerimiz korkak" diye konuştu.
