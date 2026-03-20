Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump: NATO, ABD olmadan bir kağıttan kaplan

Trump: NATO, ABD olmadan bir kağıttan kaplan

17:5620/03/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik operasyonlara katılmayan ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmeyen NATO ülkelerini eleştirerek, ittifakı ‘ABD olmadan bir kağıttan kaplan’, müttefiklerini ise ‘korkak’ olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO'nun İran savaşındaki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müttefiklerin ABD'yi yalnız bıraktığını savunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

“ABD olmadan NATO bir kağıttan kaplandır. Nükleer güce sahip bir İran'ı durdurmak için savaşa katılmak istemediler. Şimdi o savaş onlar için çok az tehlike barındıracak şekilde askeri olarak kazanılmışken, ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar ancak Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmek istemiyorlar. Ki bu, yüksek petrol fiyatlarının tek nedeni olan basit bir askeri manevradır. Bunu yapmak onlar için çok kolay ve çok az risk taşıyor. Korkaklar ve biz bunu hatırlayacağız.”



#Donald Trump
#ABD Başkanı
#NATO
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
