Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump yeni kartını oynuyor: İran'ı böyle köşeye sıkıştıracaklar

Trump yeni kartını oynuyor: İran'ı böyle köşeye sıkıştıracaklar

15:30 20/03/2026, Cuma
G: 20/03/2026, Cuma
Diğer
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD medyasının iddiasına göre Trump yönetimi, İran'ı Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya zorlamak için Hark Adası'nı işgal etme veya ablukaya alma planlarını değerlendiriyor.

Dünya ABD ve İsrail'in İran ile savaşına kilitlenmiş durumda. Orta Doğu'da kazan kaynarken ABD medyasından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

İŞGAL PLANI MASADA

ABD medyasına göre Trump yönetimi, İran'ı Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya zorlamak için Hark Adası'nı işgal etme veya ablukaya alma planlarını değerlendirmeye aldı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

TRUMP, NATO MÜTTEFİKLERİNİ BEKLİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, Trump'ın NATO konusundaki tutumunu değerlendirmişti. Trump'ın, NATO ülkelerinin Hürmüz Boğazı konusunda herhangi bir girişimde bulunmamaları dolayısıyla hayal kırıklığı yaşadığını anlatan Leavitt, "Hürmüz Boğazı'nın açılması en çok da Avrupa'ya ve NATO'daki müttefiklerimize büyük fayda sağlıyor ve Başkan onların bu konuda daha fazlasını yapmasını istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin ihtiyaç duyulan her zaman NATO'nun yanında olduğunun altını çizen Leavitt, NATO ülkelerinin de bugün Hürmüz Boğazı konusunda somut adımlar atması gerektiğini vurgulamıştı.

#ABD
#Donald Trump
#İran
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
