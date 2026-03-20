İran'a kara harekatı hazırlığı: Pentagon bölgeye asker gönderiyor

İran'a kara harekatı hazırlığı: Pentagon bölgeye asker gönderiyor

23:5720/03/2026, Cuma
Trump, öldürülen bir ABD askerinin cenazesinde. (Foto: Arşiv)
Trump, öldürülen bir ABD askerinin cenazesinde. (Foto: Arşiv)

Amerikan basını ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) İran’a karşı kara kuvvetlerini bölgeye konuşlandırmak için ayrıntılı hazırlık yaptığını yazdı. "Neden bölgeye ek birlikler gönderiyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan ABD Başkanı Trump da, "Eğer buna cevap verirsem askeri yetkililerim pek mutlu olmaz." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli CBS televizyonuna konuşan ve hazırlıklar hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynaklar, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin İran’a yönelik kara harekatı planı üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Kara harekatı hazırlığı

Kaynaklar, Başkan Donald Trump’ın ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan İran’a yönelik çatışmada atılacak adımları değerlendirdiğini, bu kapsamda üst düzey askeri komutanlardan kara harekatı seçeneğine hazırlık amacıyla özel taleplerde bulunduğunu ileri sürdü.

Henüz izin yok

Trump’ın bölgeye kara kuvvetlerini konuşlandırıp konuşlandırmamayı değerlendirdiğini aktaran kaynaklar ancak hangi koşullar altında kara birliklerinin kullanılmasına izin vereceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise iddialara ilişkin, "Başkomutana azami seçenek sunmak için hazırlık yapmak Pentagon’un görevidir, bu başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez." yanıtını vererek, Trump’ın "şu anda herhangi bir yere kara birlikleri göndermeyi planlamadığını" belirtti.

Trump, bu hafta Beyaz Saray’da gazetecilere, İran'a karşı kara birlikleri hakkındaki sorulan bir soruya "Hayır, hiçbir yere asker göndermiyorum. Gönderseydim, size kesinlikle söylemezdim." şeklinde yanıt vermişti.

Bugün de "Neden bölgeye ek birlikler gönderiyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan ABD Başkanı Trump da, "Eğer buna cevap verirsem askeri yetkililerim pek mutlu olmaz." ifadelerini kullandı.



YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ SIFIR ARAÇ TEKLİFİ SON DURUM! Emeklilere ÖTV'siz araç verilecek mi, şartlar belli oldu mu? Marka marka otomobiller...