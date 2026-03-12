Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2026! SSK, Bağkur ve Emekli Sandığ emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C'liler için tarihler

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödeme takvimi netleşti. Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki 4A, 4B ve 4C emeklilerinin bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak ödemelerden emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar ile diğer hak sahipleri de yararlanacak.

Ramazan Bayramı yaklaşırken emeklilerin gözü bayram ikramiyesi ödeme takvimine çevrildi. Beklenen açıklama Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak ödemeler kapsamında 4A, 4B ve 4C emeklileri ile hak sahiplerinin ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN, BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haberi verdi ve emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Normal şartlarda her ayın 17'sinde yapılmaya başlanan emekli maaş ödemeleri bu ay Ramazan Bayramı vesilesiyle erken yatacak. Emeklilerin bu ayki emekli maaş ödemeleri 14 Mart'tan itibaren hesaplara geçecek.