Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi: Benzin ve motorin ne kadar düşecek? İşte 11 Mart güncel akaryakıt fiyatları

Türkiye’de akaryakıt fiyatları yeniden değişmeye hazırlanıyor. Brent petrol fiyatlarında görülen geri çekilmenin ardından benzin ve motorin için indirim beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre 12 Mart’tan itibaren fiyatlarda düşüş öngörülüyor. Ancak uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamının pompaya yansımayacağı belirtiliyor.
Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasasında yaşanan dalgalanmaların etkisiyle yeniden gündeme geldi. ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilim petrol fiyatlarını etkilerken, son günlerde Brent petrolün gerilemesi Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisini beraberinde getirdi. Araç sahipleri ise güncel akaryakıt fiyatları ve indirim tarihine odaklandı.
benzine ve motorine indirim beklentisi
Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre akaryakıt fiyatlarında yeni bir güncelleme yapılması bekleniyor. Hesaplamalara göre 12 Mart Perşembe gününden itibaren benzinde yaklaşık 3 lira, motorinde ise 4 lira 58 kuruşluk bir indirim potansiyeli oluştu. Ancak mevcut vergi uygulamaları nedeniyle bu düşüşün tamamının pompa fiyatlarına yansımayacağı ifade ediliyor.
Eşel mobil sistemi fiyatlara nasıl yansıyacak?
Türkiye’de uygulanan eşel mobil sistemi kapsamında petrol fiyatlarındaki değişimler vergi düzenlemeleriyle dengelenebiliyor. Bu nedenle beklenen indirimin pompaya daha sınırlı şekilde yansıması öngörülüyor. Buna göre benzin fiyatlarında yaklaşık 75 kuruş, motorin fiyatlarında ise 1 lira 15 kuruş civarında bir düşüş gerçekleşebileceği belirtiliyor.
İstanbul’da güncel ve tahmini akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 61,11 TL seviyesinde bulunurken, indirimin ardından yaklaşık 60,36 TL’ye gerilemesi bekleniyor. Motorinin litre fiyatı ise 65,28 TL’den yaklaşık 64,13 TL’ye düşebilir. LPG fiyatlarında ise şu aşamada bir değişiklik öngörülmüyor.
Anadolu Yakası’nda benzinin litre fiyatı 60,95 TL seviyesinde bulunuyor ve indirimin ardından yaklaşık 60,20 TL’ye inmesi bekleniyor. Motorin fiyatının ise 65,12 TL’den 63,97 TL seviyesine gerilemesi hesaplanıyor.
Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları
Başkent Ankara’da benzinin litre fiyatı 62,07 TL seviyesinde bulunurken, indirimle birlikte 61,32 TL civarına düşmesi öngörülüyor. Motorinin litre fiyatının ise 66,39 TL’den 65,24 TL’ye gerilemesi bekleniyor. LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
İzmir’de ise benzinin litre fiyatı 62,35 TL seviyesinde. Beklenen indirimin ardından bu fiyatın yaklaşık 61,60 TL’ye düşmesi hesaplanıyor. Motorinin litre fiyatının ise 66,67 TL’den 65,52 TL’ye gerilemesi bekleniyor. LPG fiyatlarında değişiklik öngörülmüyor.