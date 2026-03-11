Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi: Benzin ve motorin ne kadar düşecek? İşte 11 Mart güncel akaryakıt fiyatları

benzine ve motorine indirim beklentisi

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre akaryakıt fiyatlarında yeni bir güncelleme yapılması bekleniyor. Hesaplamalara göre 12 Mart Perşembe gününden itibaren benzinde yaklaşık 3 lira, motorinde ise 4 lira 58 kuruşluk bir indirim potansiyeli oluştu. Ancak mevcut vergi uygulamaları nedeniyle bu düşüşün tamamının pompa fiyatlarına yansımayacağı ifade ediliyor.