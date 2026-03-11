Yeni Şafak
BURSLULUK SON BAŞVURU TARİHİ: İOKBS başvuruları ne zaman bitiyor?

14:4711/03/2026, Çarşamba
Bursluluk sınavı son başvuru tarihi
Binlerce öğrencinin merakla beklediği 2026 bursluluk sınavı başvurularında son günlere girildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için başvuru süreci 9 Şubat’ta başlamıştı. 5’inci sınıftan 11’inci sınıfa kadar birçok öğrencinin katılabildiği sınav için başvuruların ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

Öğrencilerin eğitim hayatında önemli fırsatlar sunan bursluluk sınavı için başvuru süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 9 Şubat itibarıyla başlamıştı. Başvuruların son tarihine yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler takvimi yakından takip ediyor.

BURSLULUK SINAVI SON BAŞVURU TARİHİ

9 Şubat tarihinde başlayan başvuru süreci 11 Mart tarihinde sona erecek.

Yurt içindeki öğrencilerin başvuruları "www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinden alınacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvurularını yapabilecek.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

İOKBS, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Sınav sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "meb.gov.tr" internet adresinden alınabilecek.

