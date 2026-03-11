BURSLULUK SON BAŞVURU TARİHİ: İOKBS başvuruları ne zaman bitiyor?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği 2026 bursluluk sınavı başvurularında son günlere girildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için başvuru süreci 9 Şubat’ta başlamıştı. 5’inci sınıftan 11’inci sınıfa kadar birçok öğrencinin katılabildiği sınav için başvuruların ne zaman sona ereceği merak ediliyor.
BURSLULUK SINAVI SON BAŞVURU TARİHİ
9 Şubat tarihinde başlayan başvuru süreci 11 Mart tarihinde sona erecek.
Yurt içindeki öğrencilerin başvuruları "www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinden alınacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvurularını yapabilecek.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
İOKBS, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Sınav sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.
GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "meb.gov.tr" internet adresinden alınabilecek.