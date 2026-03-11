BURSLULUK SON BAŞVURU TARİHİ: İOKBS başvuruları ne zaman bitiyor?

Öğrencilerin eğitim hayatında önemli fırsatlar sunan bursluluk sınavı için başvuru süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 9 Şubat itibarıyla başlamıştı. Başvuruların son tarihine yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler takvimi yakından takip ediyor.