Samsunspor Konferans Ligi'ne veda etti: İspanya'da galibiyet tura yetmedi

00:5720/03/2026, Cuma
Karşılaşmadan kare.
Temsilcimiz Samsunspor, 3-1 kaybettiği maçın rövanşında UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, toplam skorda 3-2 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi.

İspanya'da oynanan mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, toplam skorda 3-2 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

Samsunspor'un golünü 65. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti. Çeyrek finale yükselen Rayo Vallecano, Yunan ekibi AEK ile eşleşti.

Karadeniz ekibinde kaptan Zeki Yavru, 90+3. dakikada yedek kulübesinden gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.


RAYO VALLECANO - SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Chavarria, Palazon, Ciss, Lopez, De Frutos, Garcia, Alemao.

Samsunspor: Okan, Mendes, Yunus Emre, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Holse, Ndiaye, Mouandilmadji.


MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada defansın uzaklaştırdığı topta penaltı noktası üzerinden Alvaro Garcia’nın vuruşunda top direği sıyırarak auta çıktı.

9. dakikada çalımlarla ceza sahasına kadar giren De Frutos’un şutunda kaleci Okan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

13. dakikada Ndiaye’nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mouandilmadji’nin şutunda top az farkla direğin üstünden auta çıktı.

17. dakikada Ciss’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan De Frutos’un şutunda kaleci Okan topu kornere çeldi.

45. dakikada ceza sahası cephesinden Unai Lopez’in şutunda top kalenin üstünden az farkla auta gitti.

45+2. dakikada ceza sahasında seken topu önünde bulan Mouandilmadji’nin vuruşunda top direğin solundan az farkla dışarı gitti.

İlk yarı 0-0 sonuçlandı.

65' Cherif Ndiaye attığı golle Samsunspor'u öne geçirdi: 0-1.


RAYO VALLECANO - SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU

RAYO VALLECANO - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ
Rayo Vallecano - Samsunspor maçının özetini izlemek için

KONFERANS LİGİ SON 16 TURU SONUÇLARI
Sivas bayram namazı vakti 2026: Sivas'ta Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet Sivas bayram namazı saati